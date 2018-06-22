ЕС сделал новый ход в «торговой войне» с США

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Европейские ответные пошлины на импорт из США вступают в силу 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Сергей Мелконов
Еврокомиссия вводит дополнительные пошлины в 25% на импорт в Евросоюз определенных товаров из США общей стоимостью около 3 миллиардов евро — в ответ на повышение Соединенными Штатами тарифов на импорт стальной и алюминиевой продукции из Европы.
Это одна из мер, предпринимаемых Еврокомиссией в связи с этими действиями США.
ЕК ранее приняла специальный регламент, направленный на введение этих пошлин для так называемой ребалансировки ситуации в экономике. Эти меры соответствуют правилам ВТО, в то время как действия США по тарифам на сталь и алюминий, по мнению ЕК, противоречат нормам Всемирной торговой организации.
Еврокомиссия ранее анонсировала, что меры ребалансировки вступят в силу 22 июня.
Список импорта из США, который теперь будет облагаться дополнительными пошлинами на границе Евросоюза, включает, в частности, продукцию из стали и алюминия, сельскохозяйственные товары (среди них апельсиновый сок, виски, рис, табачные изделия) и некоторые виды одежды.
Новые пошлины ЕС будут действовать, пока действуют новые тарифы США на стальную и алюминиевую продукцию из стран Евросоюза. ЕС снимет свои дополнительные пошлины, если так же поступит Вашингтон, сообщала ранее Еврокомиссия.
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