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Пескова спросили о позиции Путина по пенсионной реформе
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Песков: говорить о позиции Путина по повышению пенсионного возраста пока рано 

ТАСС 2 часа назад
Говорить о позиции президента России Владимира Путина по повышению пенсионного возраста пока рано, этот вопрос еще обсуждается в кабмине. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, может ли Путин внести поправки к соответствующему законопроекту или наложить вето на документ.
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"Мы с вами не видим пока окончательных очертаний этой [пенсионной] реформы, которая будет проведена, поэтому пока преждевременно обращаться к президенту", — отметил пресс— секретарь.
Песков напомнил, что российский лидер не участвует в обсуждении этого вопроса: в дискуссии задействовано правительство России, позже вопрос пенсионного возраста будут обсуждать и в Госдуме. По словам представителя Кремля, в администрации президента следят за развитием событий, однако непосредственного участия в работе над законопроектом не принимают.
"Ни администрация, ни президент не являются участниками этого обсуждения", — сказал он.
Ранее правительство России внесло в Госдуму проект закона, которым предлагается постепенно повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, для женщин — до 63 лет.
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