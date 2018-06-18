Ещё
Строительство нового мегамоста застыло в ожидании Путина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Строительство нового мегамоста застыло в ожидании Путина 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Строительство моста, который свяжет остров Сахалин с материком будет зависеть от решения президента России Владимира Путина. Об этом заявил вице-премьер, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в эфире телеканала НТВ.
«Сахалинский мост может быть только решением президента РФ, никто другой такую задачу решить не сможет, поэтому мы ждем, какое решение примет президент», — сказал он.
По словам вице-премьера, сейчас идут расчеты по программе, которую он предложил президенту в части развития округа.
«Там большая программа, мы договорились, что когда все расчеты будут завершены, мы соберемся вместе, обсудим, с какими предложениями будем выходить на Владимира Владимировича», — сказал Трутнев.
Некоторые предложения уже одобрены Путиным, например, расширение пропускных способностей БАМа и Транссиба, добавил полпред.
По оценке РЖД, стоимость железнодорожного моста на Сахалин в пересчете на километр окажется в 3,5 раза выше, чем стоимость Крымского моста. Стоимость проекта, с учетом железнодорожных подходов составит 540,3 миллиарда рублей, из которых на мост собираются потратить 252,8 миллиарда.
Последние новости
Путин пригрозил Украине развалом Подсчитаны потери россиян от повышения пенсионного возраста В Раде заявили об утрате контроля над Одессой
Комментарии4  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Кто-то подставил Путина»56
Пескова спросили о позиции Путина по пенсионной реформе477
Тяжелобольной Билан обратился к народу132
ЕС определился с санкциями по Крыму363
Названа замена балльной системе пенсий364
Видео
05:22
ЕС определился с санкциями по Крыму
Экономика В мире
59:02
Украина может потерять новые территории
Украина В мире
03:59
Промзоны получат второе рождение
Новости Москвы
02:26
ВСУ перебросили в Донбасс «Осу»
В мире Войска
27:12
Россиянам обозначили диапазон роста пенсий
Личный счет Экономика
15:12
Пока вы спали: «Зарплатные конверты» вскроют
Общество
00:07
Из ТЦ Афимолл валит густой дым
Происшествия
00:27
Автобус наехал на зрителей концерта в Амстердаме
Происшествия
00:27
Названа замена балльной системе пенсий
Личный счет Экономика
00:29
Число пострадавших от трагедии в Японии увеличилось
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение