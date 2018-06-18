Строительство нового мегамоста застыло в ожидании Путина

«Сахалинский мост может быть только решением президента РФ, никто другой такую задачу решить не сможет, поэтому мы ждем, какое решение примет президент», — сказал он.

По словам вице-премьера, сейчас идут расчеты по программе, которую он предложил президенту в части развития округа.

«Там большая программа, мы договорились, что когда все расчеты будут завершены, мы соберемся вместе, обсудим, с какими предложениями будем выходить на Владимира Владимировича», — сказал Трутнев.

Некоторые предложения уже одобрены Путиным, например, расширение пропускных способностей БАМа и Транссиба, добавил полпред.