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ЕС определился с санкциями по Крыму
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Источник сообщил, что Евросоюз продлил санкции по Крыму и Севастополю 

РИА Новости 1 час назад
Ограничительные меры Евросоюза по Крыму продлены еще на год, сообщил в понедельник источник в структурах ЕС.
Решение о возможном продлении санкций ЕС по Крыму ожидалось до их формального истечения 23 июня.
"Санкции по Крыму и Севастополю продлены на год", — сообщил в понедельник журналистам источник.
В конце мая проект документа о продлении ограничительных мер по Крыму и Севастополю рассматривал основной подготовительный орган Совета ЕС, комитет постпредов стран-членов Евросоюза. Ранее источник в ЕС заявлял, что решение об их возможном продлении "должно быть принято единогласно" государствами-членами ЕС. В марте глава европейской дипломатии Федерика Могерини подтверждала намерение ЕС сохранить санкции в отношении РФ из-за Крыма.
Односторонние ограничительные меры Европейского союза запрещают гражданам и расположенным в ЕС компаниям импортировать продукцию из Крыма, инвестировать в экономику полуострова, оказывать туристические услуги, экспортировать в Крым некоторые товары и технологии в сферах транспорта, телекоммуникаций и энергетики, а также связанные с добычей и переработкой нефти, газа и полезных ископаемых.
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