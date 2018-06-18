Американский тупик: мир ждет новый кризис

Американская экономика начнет замедляться в ближайшее время, экономисты не исключают наступление рецессии. Но еще раньше может лопнуть пузырь на фондовом рынке, а политика Федрезерва администрации США грозит спровоцировать кризис в странах с развивающимися рынками. Проблем глобальной экономике добавляют торговые войны, развязанные Дональдом Трампом

Эксперты фонда, которые проводили оценку экономической политики американских властей, отмечают, что она строится на базе поэтапной налоговой консолидации, которая начинается в 2020 году. В это же время ожидается пик ужесточения монетарной политики.

МВФ считает, что это приведет к замедление экономического роста на 1,5 процентных пункта, то есть до уровня в районе 1,5% (в этом году МВФ ждет роста на 2,9%, в следующем — на 2,7%).

«Но этот прогноз может оказаться излишне оптимистичным. Влияние этой разницы может быть более резким и вылиться, в вызванную этой политикой рецессию, с отрицательными последствиями для мировой экономики», — говорится в сообщении фонда.

Проблемы США связаны в том числе с увеличением вложений государства в стимулирование экономики. Это и снижение корпоративного налога с 35% до 20%, и наращивание бюджетных расходов на оборонные цели и инфраструктуру. Уже сейчас совокупный долг Соединенных Штатов превысил 100% и $21 трлн.

Совокупный эффект налоговой и расходной политики администрации приведет к тому, что дефицит федерального правительства превысит 4,5% ВВП уже к 2019 году, подсчитали в МВФ. Это почти вдвое больше размера дефицита, который был всего три года назад.

В МВФ подчеркивают, что такая ярко-выраженная проциклическая фискальная политика в США и не использовалась со времен администрации президента Джонсона в 1960-х годах. «Этот финансовый путь обеспечит краткосрочный импульс для США и многих их торговых партнеров. Однако это также увеличивает диапазон и размер будущих рисков, как для США, так и для мировой экономики», — уверены в фонде.

Минфин США во главе со Стивеном Мнучиным не согласился с выводами МВФ.

«Хотя мы высоко оцениваем работу МВФ над их отчетом и разделяем схожие краткосрочные прогнозы по экономическому росту в США, мы существенно расходимся по среднесрочным и долгосрочным прогнозам. Министерство финансов считает, что наша политика, включая сочетание налоговой реформы и мер регулирования, повышающих производительность, приведет к более устойчивому экономическому росту», — говорится в заявлении ведомства.

Глава МВФ Кристин Лагард также подтвердила разногласия со Стивеном Мнучиным.

«Честно говоря, я надеюсь, он прав», — сказала она.

По ее словам, увеличение бюджетного дефицита может привести к росту инфляции и ужесточению монетарной политики Федеральной резервной системы США. ФРС в этом году уже дважды повысил ставки (последний раз это произошло 13 июня, когда регулятор поднял ее на 25 базисных пунктов до 1,75-2%).

Более быстрый рост процентных ставок рискует вылиться в повышению волатильности рынков как в США, так и за рубежом.

«Мы уже начинаем видеть проявления таких негативных последствий в некоторых странах с формирующимся рынком, и это, возможно, еще не конец», — подчеркнула Лагард.

ФРС в минувшую среду предположил еще два повышения ставки в этом году. Таким образом, их с большой вероятностью, будет не три, как ожидали рынки, а четыре.

Рост бюджетных расходов грозит наращиванием импорта, расширению торгового дефицита и дефицита счета внешних текущих операций, и укреплению доллара. Все это провоцирует рост глобальных дисбалансов, проблеме, которая давно вызывает обеспокоенность МВФ.

Канады и Чтобы не рос торговый дефицит, Дональд Трамп начал повышать пошлины на импорт. Первым шагом стало введение тарифов в 25% и 10% на сталь и алюминий. Этот шаг спровоцировал ответные действия со стороны ЕС Мексики . Повышенные пошлины были введены 15 июня в отношении товаров из Китая на $50 млрд Трамп обвинил Пекин в воровстве технологий. КНР объявил о зеркальных мерах.

Но в случае развертывания полномасштабных торговых войн Штаты сами могут оказаться в проигравших, говорит Оксана Холоденко , эксперт фондового рынка « БКС Брокер ». Вырастет инфляция, снизится покупательная активность, а ФРС получит новый аргумент для очередного раунда ужесточения своей политики.

Протекционизм также сильно беспокоит МВФ. Кристин Лагард говорит, что только возможный прямой эффект от взаимных торговых пошлин, это минус 0,1-0,2% глобального роста.

«Но то, что более сложно оценить, это реальный ущерб доверию инвесторов и бизнес-сообществу… Мы все уже видим, к примеру, сокращение инвестиций от Европы, что прямое последствие ситуации в области торговли … Вопрос доверия даст более сильный и всеобъемлющий эффект, который сложно предсказать в цифрах, но его почувствуют все участники процесса», — полагает она.

Спровоцировать рецессию может и обвал на финансовых рынках. Здесь ситуация похожа на то, что происходит в реальном секторе — на первый взгляд, все неплохо.

Но эксперты видят существенные риски. Рост ставок ФРС и увеличение госдолга приводят к росту доходности американских казначейских облигаций.

Завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константин Корищенко отмечал, что спред (разница) между ставкой доходности по 10-летним облигациям американского казначейства и ставкой федеральных фондов, в случае продолжения политики ФРС, приблизится к нулю к середине 2019 года.

А все кризисы последних 50 лет происходили через один-два года после того, как спред переходил на отрицательную территорию, подчеркивает он.

Соответственно, когда спред станет нулевым, то «включится таймер» отсчета времени до следующего кризиса, который, если быть «пессимистом», разразится в 2020 году, а если быть «оптимистом» — то в 2021 году. Это вполне совпадает с пессимистичным сценарием МВФ.

Впрочем, все может произойти намного раньше и без предупреждения. Многие аналитики отмечают, что акции технологических и IT-корпораций перекуплены. Капитализация находится на пике, и в таких условиях обвал может произойти в любой момент.

Репетиция случилась в начале февраля этого года. Индекс Dow Jones за одну торговую сессию, впервые с 2011 года, упал на 4,6%. Индекс S&P потерял более 4%, технологичный Nasdaq снизился на 3,8%.

При этом, как отмечает CNBC, фундаментальных причин для такого падения не было, равно как и не было отмечено за последние сутки новостей. Всего за февраль американские компании потеряли более $1 трлн рыночной капитализации, подсчитало CNBC.

Обрушение фондового рынка практически гарантированно уведет экономику к околонулевой отметке роста ВВП. А в совокупности с другими дисбалансами последствия могут быть сравнимы с кризисом 2008-2009 годов.