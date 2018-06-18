Утром соглашение, вечером труба

«Газпром» построит газопровод через Северную Корею

По его словам, предметно этот вопрос обсуждался уже в 2011 году. По данным РИА Новости, газовый монополист из РФ и южнокорейская компания Kogas даже успели подписать дорожную карту по реализации проекта.

Общая протяженность газопровода тогда оценивалась в 1,1 тысячи километров, из них 700 километров — на территории КНДР. Kogas оценивала стоимость северокорейского участка газопровода в 2,5 миллиарда долларов.

Предполагалось, что уже с 2015 года по трубе потечет 7,5 млн тонн газа в год, но очередное обострение ситуации вокруг ядерной программы Северной Кореи заморозило процесс. Однако сейчас политическая ситуация изменилась, напомнил топ-менеджер «Газпрома».

Выгодно всем

Независимые эксперты сдержанно оценивают перспективы проекта. По мнению некоторых из них, сейчас шансы его реализации — 50 на 50. И новый ледниковый период в отношениях может наступить не менее стремительно, чем их улучшение. Но если все-таки дело дойдет до подписания реальных трехсторонних соглашений между РФ, КНДР и Южной Кореей, газопровод будет проложен в кратчайшие сроки, уверен ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев

Идея пустить российский газ в Южную Корею по трубе, расположенной на территории Северной Кореи выглядит крайне соблазнительной для всех сторон и обсуждается уже не один десяток лет. Основным барьером на ее пути была только непредсказуемость политики КНДР, которая ставила под сомнение целесообразность проекта. Но, судя по тому, как ведет себя в последнее время Ким Чен Ын , можно надеяться на перемены.

«Степень неопределенности за последние месяцы значительно снизилась. Все-таки Северная Корея приступила к ликвидации своей ядерной программы, подписаны какие-то документы между США и КНДР, Северной и Южной Кореей. То есть, признаки стабилизации налицо», — отмечает Танкаев.

Для России этот проект вполне логично укладывается в стратегию развития рынков сбыта в ЮВА, среди которых Южная Корея является одним из крупнейших. Правда, возникает вопрос, откуда возьмутся ресурсы для поставок. Сахалинский газ в основном уже поделен, и его там сейчас не так много.

Но на Дальнем Востоке есть и другие источники газа, намного более мощные, уверяет эксперт: это группа месторождений вокруг Ковыктинского месторождения. По словам аналитика, они способны давать такой объем газа, который полностью перекроет потребности и Северной, и Южной Кореи.

Южная Корея сегодня вынуждена закупать весь необходимый ей газ в виде дорогого СПГ и, конечно, с удовольствием приняла бы более дешевый трубный. Но поставить голубое топливо через Китай не получится в силу его собственных энергетических потребностей — КНР съест любой газ, который проходить через ее территорию. Построить трубу по дну моря тоже невозможно, потому что этот район сейсмически активен, и она просто очень быстро разрушится. Остается только транзит через КНДР.

Северная Корея тоже заинтересована в этом проекте. Во-первых, она заработает на транзите, а во-вторых, и сама получит какое-то количество газа из этой трубы. Теоретически, КНДР вообще могла бы брать транзитные платежи не деньгами, а газом, поскольку нужда страны в энергоносителях очень велика.

Утром соглашение, вечером труба

«Все три участника этого процесса крайне заинтересованы в том, чтобы проект был реализован. Если действительно произойдет налаживание отношений между Кореями, и ситуация стабилизируется, этот проект, видимо, будет реализован первым, потому что он давно назрел», — прогнозирует Танкаев.

Помимо всего прочего, корейский проект проще и дешевле, чем другие инициативы «Газпрома», добавляет эксперт. В частности, он возьмет в свой состав часть элементов «Силы Сибири», которые уже готовы. При этом «Силу Сибири» заметно тормозило полное отсутствие системы газоснабжения на территории Китая. Сейчас она уже достраивается, но это пришлось делать с нуля.

В Южной Корее система газоснабжения давно существует. И пусть сейчас она ориентирована на приемку СПГ, подключение к ней не составит проблемы. Получается, нужно только магистральную трубу забросить. По оценкам аналитика, построить этот газопровод можно за год. Срок окупаемости — 3 года, максимум 5 лет.

Та же «Сила Сибири» будет окупаться достаточно долго как раз из-за того, что туда вошли деньги гигантской распределительной сети на территории Китая. Схожая ситуация и по «Северному потоку — 2», который требует значительных дополнительных элементов строительства, соответственно, и дополнительных затрат. Кроме того, европейский рынок привык к дешевому газу, и особенно больших прибылей там ожидать не приходится. Поставки в Южную Корею могут оказаться существенно выгоднее.

«Я не знаю, как будет развиваться политическая ситуация, но что касается экономической и инженерной составляющей, этот проект при нормальных политических условиях будет реализован моментально. Мы глазом моргнуть не успеем, как газ пойдет в Южную Корею», — обещает Танкаев.

Мизерный срок окупаемости делает проект привлекательным даже в том случае, если отношения между Северной и Южной Кореей снова ухудшаться после его реализации. Для КНДР этот газопровод станет «священной коровой» при всех политических колебаниях, поскольку она в нем заинтересована едва ли не больше, чем соседи.