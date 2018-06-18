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Польша строит преграды российскому газопроводу
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Тяжелобольной Билан обратился к народу
Тяжелобольной Билан обратился к народу

Польша строит преграды российскому газопроводу 

Рамблер 1 час назад
Фото: AP Photo / Dmitry Lovetsky, file
Замминистра энергетики Польши Михаил Куртыка рассказал о требовании Варшавы в кратчайшие сроки изменить газовую директиву ЕС, чтобы усложнить строительство «Северного потока-2». Об этом сообщает «Польское радио».
По словам Куртыки, послы Евросоюза внесут в документ поправки в конце июня. Замминистра назвал это результатом «тяжелой, кропотливой и многомесячной работы польских дипломатов».
Поправки, о которых идет речь, распространят на работу всех газопроводов законодательство ЕС.
В ноябре прошлого года Еврокомиссия предложила внести изменения в газовую директиву ЕС. Однако Болгария, председательствовавшая в ЕС в течение шести месяцев этого года, ограничилась встречами экспертов и не перенесла голосование на уровень послов и министров. С 1 июля председательство перейдет к Австрии. Куртыка заявил, что Польша ожидает от Австрии «объективности, а не защиты собственных интересов».
«Страна-председатель должна вести себя нейтрально», — подчеркнул замминистра.
Газопровод «Северный поток-2» длиной в 1200 километров пройдет по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль. Газопровод планируют запустить в конце 2019-го — начале 2020 года. В мае 2018-го оператор Nord Stream 2 AG начал подготовительные работы на участке газопровода в Германии.
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий называл проект российского газопровода «очень опасным» для Европы. В Польше также заявляли, что на морскую часть газопровода распространяется действие Третьего энергопакета — энергетического законодательства ЕС. Ключевые требования этого документа заключаются в разделении функций поставщика и транзитера газа, а также в обеспечении доступа к трубе третьих сторон.
Комментарии18  Ещё 12 источников 
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