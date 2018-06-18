Польша строит преграды российскому газопроводу

Замминистра энергетики Польши Михаил Куртыка рассказал о требовании Варшавы в кратчайшие сроки изменить газовую директиву ЕС , чтобы усложнить строительство «Северного потока-2». Об этом сообщает «Польское радио».

По словам Куртыки, послы Евросоюза внесут в документ поправки в конце июня. Замминистра назвал это результатом «тяжелой, кропотливой и многомесячной работы польских дипломатов».

Поправки, о которых идет речь, распространят на работу всех газопроводов законодательство ЕС.

В ноябре прошлого года Еврокомиссия предложила внести изменения в газовую директиву ЕС. Однако Болгария , председательствовавшая в ЕС в течение шести месяцев этого года, ограничилась встречами экспертов и не перенесла голосование на уровень послов и министров. С 1 июля председательство перейдет к Австрии . Куртыка заявил, что Польша ожидает от Австрии «объективности, а не защиты собственных интересов».

«Страна-председатель должна вести себя нейтрально», — подчеркнул замминистра.

Газопровод «Северный поток-2» длиной в 1200 километров пройдет по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль. Газопровод планируют запустить в конце 2019-го — начале 2020 года. В мае 2018-го оператор Nord Stream 2 AG начал подготовительные работы на участке газопровода в Германии.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий называл проект российского газопровода «очень опасным» для Европы. В Польше также заявляли, что на морскую часть газопровода распространяется действие Третьего энергопакета — энергетического законодательства ЕС. Ключевые требования этого документа заключаются в разделении функций поставщика и транзитера газа, а также в обеспечении доступа к трубе третьих сторон.