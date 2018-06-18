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Таможня решила окончательно расстроить россиян
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Таможня решила окончательно расстроить россиян 

Рамблер 8 часов назад
Фото: Reuters
Через один-полтора года любая покупка россиян в иностранных интернет-магазинах может начать облагаться пошлиной, сообщают «Ведомости».
По информации газеты, соответствующее предложение, которое рассматривается как мера «совершенствования» трансграничной интернет-торговли, уже направлено в Министерство финансов Федеральной таможенной службой.
В ФТС рассчитывают, что предложение будет принято в течение одного-полутора лет и будет приносить ведомству примерно по полтора евро с каждой посылки, которую россияне закажут в зарубежных интернет-магазинах.
В беседе с изданием заместитель главы таможенного ведомства Тимур Максимов отметил, что товары, которые граждане приобретают для личного пользования, должны продаваться как коммерческие, таможенный платеж за них должен уменьшиться до 20%, а введены — комбинированная ставка, например, один евро за один килограмм, и сбор в 20% на коммерческие товары, которые стоят меньше 200 евро.
Как стало известно ранее, с 1 июля 2018 года Минфин намеревается снизить максимальную стоимость посылок из иностранных интернет-магазинов, которые не облагаются пошлиной, с тысячи до 500 евро, а с 1 января будущего года — до 200 евро.
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