Таможня решила окончательно расстроить россиян

Через один-полтора года любая покупка россиян в иностранных интернет-магазинах может начать облагаться пошлиной, сообщают «Ведомости»

В ФТС рассчитывают, что предложение будет принято в течение одного-полутора лет и будет приносить ведомству примерно по полтора евро с каждой посылки, которую россияне закажут в зарубежных интернет-магазинах.

В беседе с изданием заместитель главы таможенного ведомства Тимур Максимов отметил, что товары, которые граждане приобретают для личного пользования, должны продаваться как коммерческие, таможенный платеж за них должен уменьшиться до 20%, а введены — комбинированная ставка, например, один евро за один килограмм, и сбор в 20% на коммерческие товары, которые стоят меньше 200 евро.

Как стало известно ранее, с 1 июля 2018 года Минфин намеревается снизить максимальную стоимость посылок из иностранных интернет-магазинов, которые не облагаются пошлиной, с тысячи до 500 евро, а с 1 января будущего года — до 200 евро.