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Интернет-покупкам готовят новые пошлины
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Для любителей интернет-покупок придумали новую пошлину 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: ТАСС
Федеральная таможенная служба (ФТС) предложила облагать пошлиной покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах. Инициатива направлена в Минфин. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на чиновников.
Как отмечает издание, такая мера позволит пополнять бюджет страны на 25 миллиардов рублей в год и сделает конкурентоспособной российскую интернет-торговлю.
Газета добавляет, что сейчас в России не взимается денежный сбор за посылки, стоимость которых за месяц не превышает тысячу евро, а вес — 31 килограмм. Если сумма больше, то размер пошлины составляет 30 процентов, но не менее четырех евро за один килограмм.
В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) договорились постепенно снижать максимальную сумму: с 2019 года — до 500 евро, с 2020 — до 200. Минфин предлагал установить 500 евро с июля этого года, но не получил одобрения правительства.
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Комментарии15  Ещё 10 источников 
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