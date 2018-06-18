Медведев предупредил министров об ответственности за приоритетные проекты

18 июня глава правительства провел первое после утверждения нового кабинета министров заседание президиума Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Изменения в структуре кабмина, а также новый майский указ президента о целях развития потребует уточнения в составе президиума совета.

В этой связи премьер-министр предложил обсудить, как построить эффективную организацию работы над приоритетными проектами. «Теперь кураторами национальных проектов будут заместители председателя правительства — каждый по своим вопросам, — заявил Дмитрий Медведев. — Непосредственными руководителями проектов выступают министры. Они будут нести персональную ответственность за их реализацию». В каждом министерстве определят заместителя руководителя, отвечающего за проектную работу.

На региональном уровне ответственность за нацпроекты ложится на руководителей регионов. «В каждом субъекте планируется сформировать проектный офис, который займется организацией проектной деятельности», — отметил премьер-министр.

Сейчас в правительстве уточняют «паспорта» приоритетных проектов, уточняя показатели, которых нужно достигнуть. «Все это нужно сделать так, чтобы это было понятно людям», — указал Дмитрий Медведев.

Теперь кураторами национальных проектов будут заместители председателя правительства

На заседании обсуждался проект в сфере международной кооперации и экспорта. Одна из его задач — увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта до 250 миллиардов долларов и объема экспорта услуг до 100 миллиардов к 2024 году. Добиться этого будет сложно без новых инвестиций и господдержки российских компаний. Поэтому, напомнил премьер, правительство в два раза увеличило размер предельного финансирования по одному экспортному проекту — с 7 до 15 миллиардов рублей. «Чтобы привлечь как можно больше коммерческих банков, мы изменили критерии их отбора. Для включения в программу государственного субсидирования теперь экспорт могут финансировать банки с размером капитала до 20 миллиардов рублей», — сказал он.