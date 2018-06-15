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«Но вы держитесь»: в России повысят пенсионный возраст и ставку НДС
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«Но вы держитесь»: в России повысят пенсионный возраст и ставку НДС 

Passion.ru 15 июня 2018
Фото: Passion.ru
На очередном заседании кабинета министров РФ премьер Дмитрий Медведев предложил внести в законы несколько существенных изменений.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о поэтапном повышении пенсионного возраста с 2019 года. Об этом глава правительства заявил в ходе заседания кабмина.
Для мужчин этот показатель будет поднят до 65 лет, а для женщин — до 63 лет. Для некоторых категорий граждан существующие пенсионные льготы будут сохранены. Медведев отметил, что реформирование системы позволит повышать пенсию в среднем на 1000 рублей в год, вместо текущей индексации на уровне 400-500 рублей в год.
Кроме того, ставка налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января 2019 года будет поднята до 20%. Сейчас она составляет 18%. Министр финансов Антон Силуанов на том же заседании не уточнил, как повышение НДС отразится на потребительских ценах, но это по определению инфляционная мера. В то же время Силуанов пообещал, что правительство готовит пакет мер по «компенсации» повышения НДС.
Фото: Russian Government Press Office, Kremlin Pool / Global Look Press
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