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Голикова анонсировала «обеление» зарплат
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Голикова: правительство готовит меры по «обелению» экономики 

ТАСС 2 часа назад
Правительство готовит меры по уходу от зарплат "в конверте", планирует представить их до середины 2019 года. Об этом в интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ в воскресенье сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Я думаю, что на отрезке 2018 — первой половине 2019 года мы предложим механизм "обеления" заработных плат для тех, кто сегодня находится в "серой" экономике", — сказала Голикова.
Вице-премьер также напомнила, что правительство приняло решение отказаться от программы "22/22" (повышение НДС с 18% до 22% с одновременным понижением страховых взносов с 36% до 22%, — прим. ТАСС), которая была предложена Минфином в рамках мер по выводу бизнеса из тени.
"Мы отказались от 22% НДС именно потому, что это оказывает достаточно серьезное влияние на инфляцию", — пояснила она.
В конце 2017 года министр финансов Антон Силуанов отмечал, что "от четверти до трети заработных плат" работодатели в России выплачивают по "серым" схемам.
>> Голикова рассказала о темпах сокращения трудоспособного населения России
Ранее Минфин оценивал "серый" фонд оплаты труда в России, с которого налоги не уплачиваются либо уплачиваются не полностью, в 10 трлн рублей в год.
ТАСС: последние новости
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Комментарии47  Ещё 14 источников 
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