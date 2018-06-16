Действия Трампа вредят мировой экономике

NYT: угроза начала Трампом торговой войны вредит мировой экономике

"В то время, как администрация Трапа вводит пошлины в отношении и союзников, и соперников, провоцируя широкие ответные меры, нарушается мировая торговля, появляются признаки напряженности, которая может затруднить экономическое развитие", — отмечается в материале.

"В свете расширения конфликта замедляются поставки через порты и грузовые терминалы аэропортов по всему миру, — подчеркивает издание. — Стоимость важнейшего сырья растет. На фабриках от Германии до Мексики заказы сокращаются, и откладываются капиталовложения".

В публикации приводятся данные Международной ассоциации воздушного транспорта, согласно которым объемы грузовых авиаперевозок в течение первых трех месяцев этого года снизились. При этом, в течение двух лет до этого они росли.

Трамп ранее неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с Китаем , достигающий, по его словам, $500 млрд в год. Он подписал 22 марта меморандум, который предусматривает применение комплекса мер против нечестной, по мнению США, торговой политики Пекина, которая, в частности, заключается в принуждении американских компаний к передаче их технологий и интеллектуальной собственности китайским предприятиям.