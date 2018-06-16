Россиянам разъяснили механизм увеличения пенсий

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Повышение пенсий на тысячу рублей в год будет проходить через индексацию 

ТАСС 28 минут назад
Фото: ТАСС
Повышение пенсий с 2019 года в среднем на 1 тыс. рублей будет проходить с помощью механизма индексации, таким образом повышение коснется только неработающих пенсионеров, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
"Повышение в 2019 году ежемесячных страховых пенсий в среднем на 1 тыс. рублей планируется производить через индексацию пенсий. Это означает, что повышение пенсий затронет неработающих пенсионеров", — говорится в сообщении.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в среднем за год доход неработающих пенсионеров после повышения пенсионного возраста с 2019 года увеличится примерно на 12 тыс. рублей.
В секретариате Голиковой пояснили, что с 2019 года в среднем пенсия граждан увеличится на 1 тыс. рублей, ежемесячно гражданин будет получать сумму на 1 тыс. рублей больше, чем годом ранее. Если в 2018 году гражданин получал пенсию в размере 14 тыс. рублей, то в 2019 году с учетом графика индексации она составит 15 тыс. рублей.
Таким образом дополнительный годовой пенсионный доход увеличится на 12 тыс. рублей для неработающего пенсионера, в зависимости от стажа и уплаченных страховых взносов.
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