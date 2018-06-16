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Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении НДС до 20%
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Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении НДС до 20%
РИА Новости
5 часов назад
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ГД
ЗАКОНОПРОЕКТОВ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О НАЛОГАХ И СБОРАХ, ПОВЫШЕНИИ НДС ДО 20% — КАБМИН
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