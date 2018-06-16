Ответ на санкции: Россия забрала деньги из США

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Россия почти в два раза сократила вложения в гособлигации США 

Газета.Ru 3 часа назад
Россия почти в два раза сократила вложения в американские бумаги в апреле. Это произошло на фоне новых санкций США против Москвы. При этом иностранные государства продолжают активно скупать ценные бумаги США: по сравнению с прошлым годом вложения только выросли.
Россия распродала в апреле половину имеющихся ценных бумаг казначейства США на $47,5 млрд, оставив долговых обязательств на $48,7 млрд Так, в марте России принадлежали ценные бумаги американского казначейства на общую сумму в $96,1 млрд Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте минфина США.
Объем владения американскими госбумагами по итогам апреля оказался самым низким для России с марта 2008 года, когда в США начался финансовый кризис.
Вложения России в госдолг США достигали максимальной отметки в октябре 2010 год, составив $176,3 млрд
В итоге в рейтинге стран-держателей американских долговых бумаг Россия опустилась с 16-й строчки на 22-ю. Лидерами по-прежнему остаются Китай (1,18 триллиона долларов) и Япония (1,03 триллиона долларов).
Такое сокращение вложений в американские бумаги произошло на фоне новых санкций США против России, введенных в апреле.
Тогда же активно обсуждалась возможность США ввести санкции и против российского госдолга. Так, в конгрессе США были предложения введения санкций против российских финансовых институтов, предлагалось в течение шести месяцев запретить гражданам и постоянным жителям США любые транзакции с российским суверенным долгом.
Впрочем, санкции против российского госдолга в итоге отложили. Американский минфин заявил, что это негативно скажется не только на российских, но и на американских инвесторах и компаниях.
В целом иностранные государства владели в апреле 2018 года ценными бумагами США на общую сумму в $6,169 трлн, тогда как в апреле 2017 года эта же цифра составляла $6,061 трлн.
Статистика на сайте министерства финансов США отражает портфель американских госбумаг, принадлежащих российским резидентам. К ним относятся не только денежные власти (Центробанк), но и, например, российские коммерческие банки. Поскольку разбивки на сайте минфина США нет, то судить о том, кто именно сократил вложения, по ней нельзя.
Объем международных резервов РФ на 8 июня 2018 года увеличился до $461 млрд Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из монетарного золота, прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов. В состав международных резервов включена и часть Фонда национального благосостояния, номинированная в иностранной валюте и размещенная правительством РФ на счетах в Банке России, которая инвестируется ЦБ РФ в иностранные финансовые активы.
Согласно опубликованной разбивке по вложениям ЦБ на начало этого года, больше всего активов Банк России вкладывает в государственные ценные бумаги иностранных эмитентов. На 1 января 2018 года они составили 51,3%, говорится в годовом отчете Банка России за 2017 год, размещенном на сайте ЦБ.
При этом активнее всего ЦБ в прошлом году покупал долговые обязательства казначейства США. За 2017 год они выросли с 26,7% до 29,9% от активов ЦБ.
Также ЦБ вкладывал в государственные долговые обязательства Франции, Германии, Соединенного Королевства, Канады. При этом вложения в долговые обязательства Германии снизились с 16% до 13,6%, Франции — с 15,6% до 10,1%. Меньше активов ЦБ теперь размещено и в межгосударственных организациях. В прошлом году они составляли 4,3%, на 1 января 2018 года — 3,9%.
За прошедший год ЦБ нарастил вложения в бумаги Соединенного Королевства (с 5,2% до 7,2%) и Канады (с 2,3 до 2,8%).
В итоге оказалось, что активы ЦБ в долларах США составили 45,8%, в евро — 21,7%, в фунтах стерлингах — 8,3%, в прочих валютах — 7%.
Также Центробанк за прошедший год активнее стал вкладывать в золото. Если на 1 января прошлого года такие вложения составляли 15,1% от активов Банка России, то на 1 января 2018 года — 17,2%.
При этом опрошенные «Газетой.Ru» эксперты объясняли вложения в американские долговые инструменты тем, что это ликвидные и высокодоходные бумаги, замену которым найти сложно. Из-за ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы США доходности по ним недавно превысили психологически важную отметку в 3%.
Однако в условиях санкционного противостояния эксперты советуют России больше диверсифицировать свои вложения: можно, например, вкладывать в ценные бумаги Китая. Так, бумаги КНР могут давать доходность на уровне 4% — выше американских бумаг. При этом, учитывая размер экономики Китая, это надежные инвестиции.
При этом увеличение вложений ЦБ в золото эксперты объясняли желанием регулятора получить повышенную защиту от риска ареста активов. Однако наращивать их вряд ли стоит.
«Объем резервов в золоте, который сформировался у России, сейчас является предельным уровнем, нет смысла его наращивать, поскольку золото хоть и традиционный вид инвестирования, но не может гарантировать стабильно высокий приток доходов, это скорее консервативный вариант», — резюмирует аналитик «Алор Брокер» Евгений Корюхин.
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