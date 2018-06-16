НДС пропустит вперед инфляцию

Инфляция будет. Когда и на сколько вырастут цены?

Повышение НДС внесет вклад в инфляцию, заявили в ЦБ . Регулятор второй раз подряд не стал снижать ключевую ставку — это связано с инфляционными ожиданиями. Ранее в правительстве предложили поднять НДС на два процентных пункта, до 20%. Это косвенный налог, который в итоге платит конечный потребитель.

Цены вырастут, и это даже не обсуждается. Об этом Business FM заявили большинство опрошенных бизнесменов. Ирина Сидорова , замгендиректора компании Immagi, которая шьет одежду: пальто, куртки, платья, плащи. Сами работают как ИП, поэтому НДС не платят — у них единый налог в 6%. Но поставщики явно поднимут цены, например те, которые поставляют дублерин — материал, усиливающий свойства ткани. А значит, придется повысить и производителю.

Ирина Сидорова замгендиректора компании Immagi

«Все сопутствующие материалы, конечно, подорожают. Не у нас, а у наших поставщиков, которые нам поставляют дублерины, еще какие-то аксессуары — группу, которую мы используем потом в своем производстве. Я вчера разговаривала с подругой, у которой как раз ресторанный бизнес. Она говорит, что, конечно, поднимутся цены. Они как раз все эндээсники».

России действует льготная десятипроцентная ставка НДС на продукты питания. Но рестораны продают готовые блюда, а значит, платят налог по полной. Повышение НДС естественным образом ляжет на плечи посетителей общепита.

Впрочем, большого повышения цен ждать не приходится: 2% — это не так много, говорит ресторатор Александр Затуринский:

Александр Затуринский ресторатор

«Что такое 2%? Стоило 350 рублей, будет стоить 354 рубля. Я не думаю, что в этом есть какая-то проблема. Поэтому как-то сильно повлиять, на мой взгляд, это не может. Само собой, вся эта история чуть-чуть разгонит цены, но как-то к этому привыкнут. Сначала будут визги, возмущение».

Минфин оценил вклад повышения НДС в инфляцию в один или даже в полтора процента. В ЦБ тоже заявили о росте, причем произойдет это еще до 1 января. Это, скорее, психологический эффект — так называемые инфляционные ожидания, когда все дружно ждут, что инфляция повысится, и так же дружно повышают цены. Впрочем, кому-то повышать уже некуда. Крик души владельца мебельной фабрики «Максик» Макса Ибрагимова:

Макс Ибрагимов владелец мебельной фабрики «Максик»

«Я вам на своем опыте скажу: чемпионат мира — я сделал скидку 30%, 50%, все равно никто не покупает. Значит, дело не в цене, покупательная способность уже теряется. Нельзя делать ставки на то, чтобы, повышая налоги, закрыть дырки, а надо как-то подумать, как сделать так, чтобы не 20 бизнесменов сегодня работали, а 40, потом не 40, а 50».

Повышение НДС, конечно, ударит по спросу, а значит, повлияет и на общий рост ВВП. Об этом, кстати, заявила и Эльвира Набиуллина . Но при этом с оптимизмом отметила, что экономика будет хорошо расти в 2020 году при «эффективной реализации запланированных мер».

Но до этого еще два года. А пока страну ждет рост цен, и это связано не только с НДС. Тот же резко подорожавший бензин уже вносит вклад в стоимость продуктов — такие сообщения приходят из регионов. Инфляции, в отличие от чиновников, время на раскачку не требуется.