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Когда взорвется «долговая бомба» США
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Конгрессмен рассказал, когда взорвется «долговая бомба» США 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Bryan R. Smith
США ждет дефолт через восемь-десять лет, если власти не пойдут на значительное сокращение госрасходов, заявил в интервью канала Fox News конгрессмен-республиканец Энди Биггс.
Политик отмечает, что бюджетные ассигнования в 2018 году составили 1,3 триллиона долларов. При этом, по расчетам Биггса, они не должны превышать 700 миллиардов долларов.
"Это "эффект колеи". Дорога, по которой мы идем, не самая лучшая, и мы это знаем, но уйти с нее и встать на оптимальную — это болезненно в краткосрочной перспективе. Они (парламентарии — ред.) считают, что это обернется слишком большими политическими потерями. Но если мы этого не сделаем, каждый день промедления будет лишать нас каких-то вариантов, с помощью которых мы могли бы решить проблему и компенсировать дефицит. Вот в чем настоящая проблема: у нас структурный дефицит. Мы тратим больше, чем получаем, и вынуждены занимать деньги", — заявил конгрессмен.
Биггс выразил мнение, что на решение проблемы у американских властей не больше десяти лет — к 2026 году фонд программы медицинского страхования престарелых (Medicare) будет истощен.
Отвечая на вопрос ведущего о "долговой бомбе", взрыв которой, по его выражению, разрушит американскую экономику, Биггс ответил: "Да. Думаю, мы движемся к пропасти".
"Можно будет обесценить деньги, объявить дефолт или попытаться повысить налоги и убить свою экономику. Вот такие у нас будут варианты через восемь-десять лет. И, я считаю, просто нечестно взваливать это на будущие поколения", — резюмировал он.
Ранее сообщалось, что по итогам 2018-го финансового года Казначейство США прогнозирует дефицит в размере 833 миллиарда долларов — на четверть выше, чем в 2017-м.
Согласно оценкам Управления конгресса по бюджету, в 2019-м финансовом году дефицит американского бюджета превысит 981 миллиард, а в 2020-м — триллион долларов. Всего год назад в Бюджетном управлении конгресса полагали, что о триллионе речь пойдет не раньше 2022 года.
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