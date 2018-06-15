«Договоры утрачивают силу»: Трамп начал войну с Китаем

ЕС, Канадой и Дональд Трамп продолжил раскручивать маховик глобальной торговой войны. Он распорядился ввести 25-процентные пошлины на товары из Китая на сумму в $50 млрд, обвинив Пекин в воровстве технологий. КНР, как и обещала, ответит симметрично. Ранее обмен пошлинами произошел между США Мексикой . Аналитики прогнозируют проблемы для американской экономики из-за торговой политики Трампа.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на импорт товаров из Китая на сумму $50 млрд Об этом говорится в распространенном Белым домом заявлении. Reuters со ссылкой на офис торгового представителя США сообщает, что американские таможенники начнут собирать дополнительные пошлины уже с 6 июля.

«Моя великая дружба с председателем Китая Си (President Xi) и отношения нашей страны с Китаем очень важны для меня. Однако, торговля между нашими странами, была очень несправедливой в течение очень долгого времени», — заявил Трамп.

Он обвинил Китай в «ряде несправедливых действий, связанных с приобретением американской интеллектуальной собственности и технологий». По его мнению, такая практика наносит ущерб нашей экономической и национальной безопасности и углубляет наш и без того огромный торговый дисбаланс с Китаем.

«В свете хищения Китаем интеллектуальной собственности и технологий, а также других видов недобросовестных торговых практик, Соединенные Штаты введут 25-процентный тариф на 50 миллиардов долларов товаров из Китая, содержащих промышленно значимые технологии», — сообщил глава США.

Эти тарифы необходимы для предотвращения дальнейшей несправедливой передачи американских технологий и интеллектуальной собственности Китаю, подчеркнул Трамп. Он уверен, что повышенные пошлины защитят американские рабочие места и «послужат первым шагом на пути к установлению баланса в торговых отношениях между США и Китаем».

Кроме того, президент пригрозил, что Соединенные Штаты введут дополнительные пошлины, если Китай примет ответные тарифные меры в отношении американских компаний, товаров, услуг и сельхозпродукции.

Но в Китае действия Трампа вызвали крайне негативную реакцию. Дело в том, что стороны уже не один месяц ведут переговоры и вроде бы достигли на них существенного прогресса. В мае стороны заявили о приостановлении процедуры введения пошлин.

Китай готов был идти на существенные уступки. В частности, The New York Times сообщал, что КНР согласилась закупить сельхозпродукцию, товары промышленного производства и энергоносители из США на $70 млрд в течение первого года, после того как Вашингтон откажется от введения пошлин.

В четверг, 14 июня, в Пекине с визитом был госсекретарь Майкл Помпео . Член Госсовета КНР , министр иностранных дел Ван И заявил после встречи с американским коллегой, что команды Китая и США по вопросам экономики провели многократные раунды консультаций, и стороны достигли важных консенсусов и взаимопонимания, сообщает агентство «Синьхуа»

Ван И также отметил, что в настоящий момент у сторон два выбора: либо сотрудничество и взаимный выигрыш, либо противостояние и взаимный проигрыш. По его словам, Китай уже сделал выбор в пользу первого направления и надеется, что США в равной мере сделают разумный выбор.

На следующий день Трамп объявил о повышении пошлин. В ответ министерство коммерции КНР заявило, что «все достигнутые во время консультаций договоренности по торговле утрачивают силу».

«Китай выражает решительный протест в связи с этим. КНР не желает развязывать торговую войну, но в ответ на невыгодные и вредоносные действия американской стороны нам не остается ничего иного, кроме как дать сильный отпор», — указывается в сообщении китайского МИДа.

Что на двусторонних переговорах пошло не так, неизвестно. Трамп, в интервью Fox News лишь повторил, что Китай крадет у США секреты, и «он мой друг, президент Си, он отличный человек, он замечательный парень, но в какой-то момент мы должны это исправить».

«У нас торговый дефицит», говорит уже много месяцев Трамп и пытается избавиться от него так, как умеет. Китай, действительно, экспортирует в США намного больше, чем покупает. По данным, которые приводит агентство Bloomberg со ссылкой на Министерство торговли США, страна импортировала из Китая товаров на $505 млрд в прошлом году, а экспортировала только на $130 млрд, дефицит составил $376 млрд

«Учитывая эти цифры желание Трампа восстановить справедливость более чем оправдано. В то же время, Китай сильно зависит от экспорта в США, поэтому ответные меры конечно будут, но тонкую грань соблюсти удастся», — говорит Артем Деев, ведущий аналитик Amarkets.

Он полагает, что для рынков последствия вряд ли будут серьезными, поскольку они уже частично отработали неминуемый рост геополитической неопределенности в сфере внешней торговли после прошедшей встречи G7. Напомним, что Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике из-за того, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо высказал недовольство введением США пошлин на сталь и алюминий.

«Стало ясно, что Трамп не собирается отказываться от антиглобализационной и протекционистской политики. Поэтому вопрос новых импортных тарифов стал лишь вопросом времени», — говорит аналитик.

Она также отмечает, что новость об одобрении странами ЕС ответных мер американские пошлины на сталь и алюминий, заметно ослабила надежду на мирное урегулирование торговых противоречий между США и Европой.

«Безусловно, такие нововведения вряд ли положительно скажутся экономиках как Китая и ЕС, так и США», — резюмирует аналитик.

По ее мнению, инфляция в Штатах может усилиться, так как американские производители тарифицируемой продукции получат возможность увеличить цены на нее. Как результат, Федеральная резервная система (ФРС) вынуждена будет активизироваться в плане монетарного ужесточения.

«Доллар может оказаться под давлением. Тем временем, Китай получит возможность закрепить юань в качестве средства международных расчетов, потеснив Америку с мировой арены», — считает Холоденко.

Под ударом от действий Трампа могут оказаться и ведущие корпорации США. На «зарубежные» рынки приходится около 30% выручки компаний индекса S&P 500, оценивает эксперт. Помимо этого, КНР может отказаться от покупок американских облигаций в свой портфель, что приведет к взлету их доходности, а значит рыночных процентных ставок.