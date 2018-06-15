Социальный маневр: кого пощадит новый НДС

"Слова Матвиенко о том, что при повышении налога на добавленную стоимость (НДС) граждане, особенно малоимущие, не пострадают, говорят о сохранении льготной ставки. есть целый перечень товаров, по которым уже много лет НДС уплачивается по ставке в 10%, а определенный перечень не подпадает под налогообложение вовсе. Сенатор дала позитивный сигнал, так как еще недавно правительство обсуждало отмену льготной ставки, что резко повысило бы цены на многие товары.

Под льготную ставку НДС попадают почти все продовольственные товары потребительской корзины — хлеб, мука, мясо, яйца и многие другие продукты. Кроме того, в этот перечень входят товары для детей, практически вся книжная продукция, целый набор медикаментов. Отдельный список утвержденных правительством лекарств от НДС и вовсе освобождается. То есть вышеперечисленное не подорожает ни на рубль с налоговым маневром правительства", — отмечает аналитик.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко объявила, что повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на два процентных пункта будет проведено не за счет граждан — все льготы по НДС сохранятся. "Для граждан это не будет чувствительно, прежде всего для малообеспеченных", — сказала она. И обратила внимание, что повышение НДС на два процентных пункта "позволит в следующем году получить дополнительно около 600 млрд рублей в федеральный бюджет", которые в том числе пойдут на социальные программы.

"В России уже меняли ставки НДС, но в сторону снижения — изначально они составляли 28%, потом 20%, в итогом сегодняшнем варианте — 18%. При этом бизнес всегда лукавит, когда государство проводит налоговые маневры. У производителя есть альтернатива: не повышать цену на товар за счет снижения своей прибыли, или сохранить свои доходы за счет повышения стоимости товара на разницу в повышении НДС.

Можно быть уверенным, что большинство предпринимателей с увеличением налога до 20% просто повысят цены на свою продукцию на "дельту" в 2%. Но в прошлые разы, когда налог снижался, никто цены и не думал снижать — все с удовольствием записали себе дополнительные доходы. Потому на группы товаров, не защищенных льготными ставками, цены на те же 2%, скорее всего, вырастут", — подчеркивает эксперт.

Повышение со стимулированием

Матвиенко заверила, что сенаторы "внимательнейшим образом" изучат предложения правительства в налоговой сфере и при необходимости внесут дополнения к ним. Однако заметила, что принципиально в Совете Федерации решения правительства по изменению ставки НДС поддерживают. Как известно, Ставка НДС в России в 18% действует с 2004 года, то есть будет изменена впервые за 15 лет. Взимать налог по новой норме будут с 1 января 2019 года.

По оценкам Минфина , увеличение ставки НДС даст бюджету дополнительно более 600 млрд руб. в год. При этом власти разрабатывают пакет компенсационных мер для бизнеса, включая облегчение и ускорение процедуры возмещения НДС и отмену налога на движимое имущество (этот налог компании снова начали платить с 2018 года, после истечения моратория). Соответственно, правительство нашло около 3,6 трлн рублей дополнительных доходов для бюджета на следующие 6 лет. Именно на этот срок после "дошлифовки" налоговой системы бизнесу обещали "правил игры" не менять.

"Согласно базовым экономическим законам, минимальное повышение цены на товар из-за новой ставки налога немного снизит покупательский спрос. Потому повышение налогов обычно сопровождается мерами, которые этот спрос прямо или косвенно могут стимулировать. В данном случае это скорее косвенные меры, но они могут оказаться самыми действенными.

В частности, это снижение административных барьеров и форм давления на бизнес. Об этом правительство говорит часто, однако препонов предпринимателям все еще существует достаточно много. При этом облегчение нагрузки и изменения в системе сборов нужно вводить лишь с одновременным ужесточением мер налоговой ответственности.