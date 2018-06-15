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США и ЕС попросили ужесточить санкции против России
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В Европарламенте призвали США и ЕС ужесточить санкции против России 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
США и ЕС должны реагировать «агрессию против Украины со стороны России», в том числе путём тесного сотрудничества по введению новых санкций. Об этом говорится в докладе Комитета по международным делам Европарламента.
Как говорится в документе, обнародованном 11 июня, Евросоюз и США должны «играть более активную и эффективную роль в урегулировании конфликта на территории Украины», в том числе в вопросе «возвращения Украине» Крыма.
В ЕП призывают «ЕС и США действенно реагировать на непрекращающуюся агрессию против Украины со стороны России, в том числе путём тесного сотрудничества по введению новых и продлению действующих санкций».
Ранее Европарламент принял резолюцию, которая призывает ЕС продлить антироссийские санкции.
13 июня в Верховной раде предложили парламенту Великобритании создать группу по противодействию «российской агрессии».
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
RT на русском: последние новости
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