«США вредят мировой экономике»

NYT: торговая война США наносит вред мировой экономике

По данным издания, торговые пошлины президента США Дональда Трампа , которые он собирается ввести на импорт товаров из некоторых стран, вызывают ответные меры. В результате нарушается мировая торговля и появляются признаки напряженности в мировой экономике.

Как отмечается, из-за действий США замедляются поставки через порты и грузовые терминалы аэропортов по всему миру. А также увеличивается стоимость важнейшего сырья.

При этом, по словам источников, по всему миру также снижаются объемы грузовых авиаперевозок.