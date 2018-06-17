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«США вредят мировой экономике»
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NYT: торговая война США наносит вред мировой экономике 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Угроза начала торговой войны, которую провоцирует правительство США, вредит мировой экономике. Об этом пишет The New York Times.
По данным издания, торговые пошлины президента США Дональда Трампа, которые он собирается ввести на импорт товаров из некоторых стран, вызывают ответные меры. В результате нарушается мировая торговля и появляются признаки напряженности в мировой экономике.
Как отмечается, из-за действий США замедляются поставки через порты и грузовые терминалы аэропортов по всему миру. А также увеличивается стоимость важнейшего сырья.
При этом, по словам источников, по всему миру также снижаются объемы грузовых авиаперевозок.
Ранее сообщалось, что Индия направила во Всемирную торговую организацию (ВТО) уведомление о введении пошлин на 30 наименований товаров из США.
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