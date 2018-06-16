«Победителей не будет». Китай вступил в торговую войну

Пекин принял решение о симметричном ответе на 25-процентные пошлины США на китайский импорт. Они затрагивают более тысячи наименований общей стоимостью в 50 млрд долларов. Ждать ли большой торговой войны и как она отразится на мировой экономике?

Менее чем за сутки Пекин принял решение о симметричном ответе США.

Минфин Китая сообщил о введении 25-процентных пошлин на почти 650 американских товаров: автомобили, медоборудование, ряд товаров химпрома и сельского хозяйства, а также морепродукты. Общая стоимость — свыше 50 млрд долларов. На большую часть пошлины будут введены с 6 июля.

Ранее США приняли аналогичные меры в отношении китайской продукции. США объявили, что также с 6 июля введут 25-процентные пошлины в отношении товаров аэрокосмической промышленности, информационных технологий, робототехники и автомобилестроения — всего на 50 млрд Что привело к такому обмену ответных мер?

Евгений Надоршин главный экономист ПФ «Капитал» «Это, скорее, такой специфический торг, крайне непривычный, крайне редкий для последних десятилетий для международной политики. По крайней мере, такой подход в переговорах в последнее время предлагает президент США, и как результат это ведет, похоже, к ответной реакции тех партнеров, кто считает себя достаточно сильным, чтобы продемонстрировать такую реакцию. А Китай в последние годы претендовал на разговор с позиции достаточно сильного партнера, если не просто местами с позиции силы в отношении со многими. В частности, первая волна обмена любезностями американцев и китайцев, имевшая место несколько недель назад, уже закончилась как раз такими предложениями взаимных торговых пошлин. Вроде как пошли сообщения о том, что они договариваются. Видимо, договоры пошли не очень, что тоже может оказаться вполне предсказуемым явлением, и именно поэтому мы сейчас в очередной раз услышали предложение — сначала со стороны США, а теперь и со стороны Китая — о взаимном введении пошлин. Мне кажется, пока это все еще не про торговую войну в явном виде по той простой причине, что пока это все еще находится в пространстве торга».

Алексей Портанский профессор Высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН «Представители крупнейших мировых экономических институтов бьют тревогу. Это и гендиректор ВТО Роберту Азеведу, и представители Международного валютного фонда . Они в последнее время все чаще высказываются о том, что все это может привести к широкомасштабной торговой войне, в которой не будет победителей, в отличие от того, что полагает Трамп, и это будет плохо для всех. Негативное воздействие ощутит вся мировая торговля и Россия тоже, но с учетом того, что доля России в мировой торговле не высока, около 2%, воздействие на нас будет невысоким. Если бы мы в случае взаимных ограничительных мер Китая и США могли что-то предложить тем и другим товарным позициям на их рынки, тогда мы могли бы выиграть. Но я не думаю, что такая возможность есть».

Власти США обосновали новые пошлины кражей интеллектуальной собственности и кибератаками.