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Матвиенко сообщила, за счет кого повысят НДС
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Матвиенко заявила, что НДС будет повышен не за счет граждан 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на два процентных пункта будет проведено не за счет граждан, все льготы по НДС сохранятся. Это подчеркнула в пятницу спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Что самое главное — и нужно об этом говорить — НДС будет повышен, но не за счет граждан. Все льготы по налогу, касающиеся жизненно важных продуктов питания, медицинских услуг, других защищенных, чувствительных статей для населения, сохранятся", — заверила она.
"Для граждан это не будет чувствительно, прежде всего для малообеспеченных", — добавила Матвиенко.
Она обратила внимание, что повышение НДС на два процентных пункта "позволит в следующем году получить дополнительно около 600 млрд рублей в федеральный бюджет", которые в том числе пойдут на социальные программы.
Матвиенко заверила, что сенаторы "внимательнейшим образом" изучат предложения правительства в налоговой сфере и при необходимости внесут дополнения к ним.
"Но принципиально в Совете Федерации поддерживают эти решения", — сказала она, напомнив, что некоторые из них ранее озвучивались Совфедом как палатой регионов.
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