Матвиенко сообщила, за счет кого повысят НДС

Матвиенко заявила, что НДС будет повышен не за счет граждан

Валентина Матвиенко. Повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на два процентных пункта будет проведено не за счет граждан, все льготы по НДС сохранятся. Это подчеркнула в пятницу спикер Совета Федерации

"Что самое главное — и нужно об этом говорить — НДС будет повышен, но не за счет граждан. Все льготы по налогу, касающиеся жизненно важных продуктов питания, медицинских услуг, других защищенных, чувствительных статей для населения, сохранятся", — заверила она.

"Для граждан это не будет чувствительно, прежде всего для малообеспеченных", — добавила Матвиенко.

Она обратила внимание, что повышение НДС на два процентных пункта "позволит в следующем году получить дополнительно около 600 млрд рублей в федеральный бюджет", которые в том числе пойдут на социальные программы.

Матвиенко заверила, что сенаторы "внимательнейшим образом" изучат предложения правительства в налоговой сфере и при необходимости внесут дополнения к ним.