Кудрин рассказал об экономии от повышения пенсионного возраста

Кудрин рассказал, сколько бюджет России сэкономит благодаря повышению пенсионного возраста

Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

«Эти деньги бюджета — в первые годы это будет больше ста миллиардов рублей, потом это каждый год будет наращиваться, к 2024 году это примерно, если в нынешних ценах говорить, будет около триллиона рублей в год», — сказал он.

По его словам, значительная часть этих средств пойдёт на повышение пенсий и на улучшение медицинских услуг.

«По мере старения населения требуется и увеличение медицинских услуг. Получается, и через повышение пенсий, и через улучшение медицинских услуг мы должны больше заботиться о пенсионерах… Основной эффект, полученный от повышения пенсионного возврата, пойдёт на поддержку пенсионеров», — добавил он.