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Кудрин рассказал об экономии от повышения пенсионного возраста
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Кудрин рассказал, сколько бюджет России сэкономит благодаря повышению пенсионного возраста 

RT на русском 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин назвал сумму, которую бюджет России сэкономит благодаря повышению пенсионного возраста.
Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».
«Эти деньги бюджета — в первые годы это будет больше ста миллиардов рублей, потом это каждый год будет наращиваться, к 2024 году это примерно, если в нынешних ценах говорить, будет около триллиона рублей в год», — сказал он.
По его словам, значительная часть этих средств пойдёт на повышение пенсий и на улучшение медицинских услуг.
«По мере старения населения требуется и увеличение медицинских услуг. Получается, и через повышение пенсий, и через улучшение медицинских услуг мы должны больше заботиться о пенсионерах… Основной эффект, полученный от повышения пенсионного возврата, пойдёт на поддержку пенсионеров», — добавил он.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев анонсировал начало реформы по повышению пенсионного возраста с 2019 года.
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