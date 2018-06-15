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ЦБ принял решение по ставке
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ЦБ сохранил ключевую ставку 7,25% годовых 

RT на русском 46 минут назад
Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25% годовых.
«Совет директоров Банка России 15 июня 2018 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых», — говорится в сообщении ЦБ.
Также ЦБ пересмотрел вверх прогноз инфляции с учётом предлагаемого повышения налога на добавленную стоимость в 2019 году.
ЦБ прогнозирует годовую инфляцию 3,5—4% в конце 2018 года и её краткосрочное повышение до 4—4,5% в 2019 году.
По прогнозам ЦБ, темпы роста потребительских цен вернутся к 4% в начале 2020 года.
Отмечается, что баланс рисков до конца 2019 года сместился в сторону проинфляционных рисков.
Следующий пересмотр ключевой ставки состоится 27 июля.
7 июня председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовая система России сегодня устойчивее, чем десять лет назад.
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