ЦБ принял решение по ставке

ЦБ сохранил ключевую ставку 7,25% годовых

Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25% годовых.

«Совет директоров Банка России 15 июня 2018 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых», — говорится в сообщении ЦБ.

Также ЦБ пересмотрел вверх прогноз инфляции с учётом предлагаемого повышения налога на добавленную стоимость в 2019 году.

ЦБ прогнозирует годовую инфляцию 3,5—4% в конце 2018 года и её краткосрочное повышение до 4—4,5% в 2019 году.

По прогнозам ЦБ, темпы роста потребительских цен вернутся к 4% в начале 2020 года.

Отмечается, что баланс рисков до конца 2019 года сместился в сторону проинфляционных рисков.

Следующий пересмотр ключевой ставки состоится 27 июля.