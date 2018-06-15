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Песков объяснил слова Путина о пенсиях 13-летней давности
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Кремль объяснил старое обещание Путина про пенсионный возраст 

Рамблер 1 час назад
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин обещал не повышать пенсионный возраст 13 лет назад, но с тех пор многое изменилось. Об этом сообщает ТАСС.
Так Песков ответил на вопрос о том, почему правительство решило повысить возрастную планку, несмотря на слова Путина, сказанные в 2005 году. Тогда президент заявил, что повышения пенсионного возраста не будет, пока он остается на своем посту.
Песков пояснил, что в последние годы в России происходят демографические и экономические изменения, страна «не существует в вакууме», а также улучшаются показатели продолжительности жизни.
Представитель Кремля добавил, что Путин не принимает участия в проработке пенсионной реформы — этим занимается правительство.
Песков призвал дождаться заключений экспертов и законодателей, так как только тогда проявятся «окончательные очертания» реформы.
14 июня правительство анонсировало поэтапное повышение пенсионного возраста с 2019 года. По задумке властей, к 2028 году мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет вместо 60-и, а женщины — в 63 года вместо 55-и к 2034 году. В кабмине заявили, что пенсионная реформа поможет увеличить размеры пенсий.
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