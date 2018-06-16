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Кабмин внес в Госдуму закон о повышении НДС до 20%
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Кабмин внес в Госдуму закон о повышении НДС до 20% 

BFM.RU 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о повышении НДС до 20%. Об этом, как передает ТАСС, сообщила пресс-служба правительства.
Кроме того, кабмин внес в Думу законопроект о снижении совокупного тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34 до 30% и об установлении тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд в размере 22%.
Пакет налоговых законов правительства, внесенных на рассмотрение Нижней палаты парламента также включает сохранение права на вычет сумм НДС, уплаченных при приобретении товаров, работ, услуг за счет субсидий или бюджетных инвестиций, для организаций автомобильной промышленности на период до 1 января 2019 года.
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