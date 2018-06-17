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В России увеличат размер пенсий
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В России увеличат размер пенсий 

Вечерняя Москва 17 июня 2018
Фото: Вечерняя Москва
В среднем пенсии увеличатся на 12 тысяч рублей в год. Правда получать их будут не все.
Пенсии вырастут. С 2019 года в среднем на 1000 рублей. Это произойдет при помощи индексации. Правда не для всех, а только для неработающих пенсионеров.
Ожидается, что после повышения пенсионного возраста со следующего года доход неработающих пенсионеров увеличится примерно на 12 тысяч рублей в среднем за год.
В настоящее время в проект пенсионной реформы не включена индексация выплат работающим пенсионерам, передает ТАСС.
В апреле 2018 года глава правительства России Дмитрий Медведев заявил в Госдуме, что вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам еще будет рассматриваться.
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