В России увеличат размер пенсий

В среднем пенсии увеличатся на 12 тысяч рублей в год. Правда получать их будут не все.

Пенсии вырастут. С 2019 года в среднем на 1000 рублей. Это произойдет при помощи индексации. Правда не для всех, а только для неработающих пенсионеров.

Ожидается, что после повышения пенсионного возраста со следующего года доход неработающих пенсионеров увеличится примерно на 12 тысяч рублей в среднем за год.