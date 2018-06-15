Как банки «выставляют на деньги» ни в чем не повинных людей

В наше время массового «увлечения» кредитами вы наверняка слышали от своих друзей или сослуживцев такие истории, возможно, и сами сталкивались с чем-то подобным. Поздно вечером или, наоборот, рано утром, не исключено, что в выходной день, — впрочем, не обязательно — вдруг зазвонил телефон.

Позвонили из некоего банка, осведомились, не вы ли Иван Иванович Иванов . Вы отвечаете отрицательно, тем более что зовут вас Валентина Валентиновна Валентинова. Нимало не смутившись, спрашивают, а где же в данный момент находится И. И. Иванов, на что вы ответить не можете, поскольку даже не знаете такого человека. Но этот номер телефона указан в его кредитном договоре, заявляют вам с той стороны провода. Неспроста же! И в продолжение сообщают, что этот Иванов должен банку энную сумму. А на прощание рекомендуют выплатить все немедленно и обещают регулярно напоминать о себе. И напоминают…

Вы попали…

Ситуация, как ни странно, достаточно распространенная. Порой заемщик указывает посторонний телефонный номер — чаще наобум, реже специально — и он как раз ваш. Все остальные данные не совпадают — ни имя, ни адрес. Тем не менее звонками вам могут надоедать долго — служба у них такая. Номер внесен в базу данных — надо отрабатывать.

Постоянные звонки с требованиями вернуть кредит, которого вы не брали, сравнимы с изощренной пыткой, на что собственно и рассчитывают «кредиторы». В какой-то момент у человека начинают сдавать нервы и подкатывает отчаяние. Ситуацию осложняет то, что объяснять что-либо звонящим совершенно бессмысленно, так как их задачей является вывести человека из морального равновесия, вынудив таким образом заплатить, но никак не решение вашей проблемы.

Единственное, что могут «посоветовать» звонящие, так это обратиться в банк по общему телефону. В большинстве случаев, воспользоваться этим советом будет затруднительно, так как на другом конце провода «умная» телефонная машина предложит вам лишь набор стандартных ответов на не менее стандартные вопросы. Вашего среди них не окажется со 100%-ной вероятностью. Более того, в ряде случаев там может не оказаться и опции «соединение с оператором». В этом случае, единственным решением станет поход за правдой непосредственно в банк.

Ситуация может осложняться тем, что банк, «заемщиком» которого вы неожиданно оказались, может находиться довольно далеко от места вашего проживания, например в другом городе и даже на другом конце страны.

Не стоит также питать надежд на то, что добравшись-таки до банка и написав заявление о своей непричастности к кредиту, ваш телефон сразу же будет удален из базы, и назойливые звонки прекратятся. От вас наверняка потребуют документы, подтверждающие владение данным телефонным номером (интересно, почему их не требуют у клиентов, при заключении кредитных соглашений) и чего-нибудь еще, на усмотрение конкретного клерка.

Когда все вопросы будут решены, а документы предоставлены, вам радостно сообщат, что ваш номер будет удален из базы… через 2−3 дня, после чего только звонки прекратятся. Рассчитывать на расшаркивания и извинения, не говоря уже о компенсации морального вреда со стороны банка, тоже не стоит.

Месть — блюдо, которое подают холодным

Если вам «повезло» оказаться в роли такого «заемщика», сдаваться ни в коем случае не стоит. Некоторые полагают, что решить вопрос можно банально отключив телефон на какое-то время, или выбросив СИМ-карту. Первый способ не является решением ни разу. Звонки возобновятся сразу после того, как вы «выйдете на связь». Во втором случае необходимо отдавать себе отчет — а стоит ли расставаться с «любимой» СИМкой из-за чьей-то глупости и халатности.

"Если вы не являетесь клиентом кредитной организации и ваш номер телефона внесен в базу ошибочно, лучше всего обратиться в этот банк с письменным заявлением о его исключении из соответствующей базы данных. Если банк продолжает упорствовать, рекомендуем написать в Банк России с просьбой оказать содействие в урегулировании недоразумения между вами и кредитной организацией. Обращение в Банк России можно направить на почтовый адрес и в электронном виде. На сайте Банка России в разделе «Интернет-приемная Банка России» классификатор поможет выбрать тему обращения", — пояснили «Ридусу» в пресс-службе ГУ Банка России по ЦФО.

Ко всей этой ситуации необходимо подходить с той точки зрения, что я «не тварь дрожащая, а право имею», действуя при этом смело и решительно. С юридической точки зрения действия банка абсолютно незаконны, так как в своих действиях он использует ваши персональные данные без вашего же разрешения. И то, каким образом эти данные у него оказались значения не имеет.

Все это дает вам полное моральное право на адекватный ответ. Получить компенсацию от безалаберного банка вам вряд ли удастся, но доставить ему определенные неприятности (предусмотренные законом) вполне возможно, что для многих станет достойной альтернативой возмещению ущерба.

"Весьма эффективным в данной ситуации будет обращение в Роскомнадзор. В соответствии с Законом № 152-ФЗ «О персональных данных» номер вашего телефона, равно как и любая информация, относящаяся к вам, является вашими персональными данными. Обработка оператором персональных данных (т. е. любые действия, совершаемые с индивидуальной информацией) должна осуществляться с соблюдением принципов и правил, предусмотренных указанным федеральным законом. частности, обработка ваших персональных данных должна проводиться с вашего согласия. Кроме того, в случае недостоверности персональных данных вы вправе требовать внесения в них необходимых изменений, уничтожения или блокирования", — сообщили «Ридусу» в пресс-службе ГУ Банка России по ЦФО.

Конечно, вам могут звонить и вовсе не из банка. Это могут быть мошенники, расставляющие сети на излишне доверчивых и пугливых людей, пытаясь таким образом выманить у них деньги. В любом случае, если вам позвонили с требованием выплатить чужой кредит, ни в коем случае не поддавайтесь на уговоры и угрозы. Вы правы, а значит, уверены в себе. Убедившись в вашем спокойствии и решительности, мошенники от вас быстро отстанут.