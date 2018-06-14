Вслед за Россией топливо подрожало и в Абхазии

Но, не смотря на рост, бензин в Абхазии все еще стоит в среднем на 5 руб. меньше, чем у нас.

Подорожание топлива в соседней республике связывают с ростом цен в стране-экспортере, т. е. в России . Своего топлива там нет, поэтому весь бензин приходится закупать.

Однако НДС в Абхазии — всего 10%, в то время, как в России — 18%, поэтому даже на экспортный бензин там могут держать приемлемую цену.

Правительство республики Абхазия установило предельные цены на бензин, выше которых АЗС не имеет права поднимать планку. Так дизель теперь стоит 41 рублей за литр, столько же — АИ-92 (Регулятор), а АИ-95 (Премиум) — 43 рубля.