Ещё
Прогноз по инфляции в еврозоне повышен
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЕЦБ повысил прогноз по инфляции в еврозоне 

Газета.Ru 13 часов назад
Фото: Geert Vanden Wijngaert/AP
Глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что регулятор повысил прогноз по инфляции в еврозоне на 2018 год ввиду более высоких цен на нефть. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Оценка инфляции повышена на 2018 и 2019 годы, в основном, отражая более высокие цены на нефть", — сказал Драги.
По его словам, оценка годовой инфляции в регионе, в новом прогнозе регулятора составляет 1,7% на 2018-2020 годы включительно.
Ранее Драги заявил, что события, связанные с торговым протекционизмом в мире, могут оказать негативное влияние на перспективы экономического роста в еврозоне.
Также сообщалось, что Европейский центральный банк продолжит мониторить динамику обменного курса евро.
Газета.Ru: последние новости
Медведев объявил о повышении пенсионного возраста Европа назвала условие выделения Украине макрофинансовой помощи Советник Трампа пообещал "место в аду" за нечестную дипломатию с президентом
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине остро отреагировали на слова Трампа о Крыме552
Песков объяснил жесты Путина в адрес саудовского принца28
Российский госдолг больше никому не нужен11
Раскрыт размер наследства Говорухина52
РФ обратилась с призывом к США из-за «Новичка»29
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
01:20
Медведев решился на повышение НДС
Экономика
01:00
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
Шоу-бизнес
25:17
Когда доллар взлетит до 65 рублей
Экономика Рынки
00:48
Раненый леопард ворвался в китайскую деревню
Происшествия
03:11
Россияне копят на бензин
Экономика Личный счет
00:46
Путин высказался о смерти Говорухина
Общество Политика
26:13
«Газпром» временно «победил» споре с «Нафтогазом»
Компании Рынки
02:32
Как Че Гевара стал символом капитализма
Общество
08:25
В повышении пенсионного возраста нашли плюсы
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение