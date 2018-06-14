Прогноз по инфляции в еврозоне повышен

ЕЦБ повысил прогноз по инфляции в еврозоне

Глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что регулятор повысил прогноз по инфляции в еврозоне на 2018 год ввиду более высоких цен на нефть. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Оценка инфляции повышена на 2018 и 2019 годы, в основном, отражая более высокие цены на нефть", — сказал Драги.

По его словам, оценка годовой инфляции в регионе, в новом прогнозе регулятора составляет 1,7% на 2018-2020 годы включительно.

Ранее Драги заявил, что события, связанные с торговым протекционизмом в мире, могут оказать негативное влияние на перспективы экономического роста в еврозоне.

Также сообщалось, что Европейский центральный банк продолжит мониторить динамику обменного курса евро.