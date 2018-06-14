Антироссийский запрет навредил самой Украине

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Запрет импорта российских удобрений взвинтил цены на украинские продукты 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Reuters
Об этом сообщил «Обозревателю» президент Ассоциации фермеров и землевладельцев Украины Иван Томич.
«Хлеб нового урожая на протяжении года подорожает минимум на 20-25% независимо от того, соберем мы 59 тонн зерна или 62 тонны», — сказал он.
По мнению эксперта, причина этого кроется в подорожании составляющих в производстве зерна и готовой продукции.
«Наше зерно является экспортной продукцией. И его цена ежегодно увеличивается на 20%. Кроме того, все составляющие хлеба за год подорожали на 20-25%, в частности топливо, минеральные удобрения, энергоносители», — сказал Томич.
В марте Кабинет Министров запретил импорт минеральных удобрений из России. Следствием этого их стало значительное подорожание на отечественном рынке.
«Цены на карбамид и аммиачную селитру превышают мировые на 30%», — говорит председатель Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов.
Он отметил, что доля минеральных удобрений в затратах фермеров составляет для пшеницы 33,5%, кукурузы 25,9%, ячменя 29,1%. Следствием непродуманной государственной политики, по мнению эксперта, станет рост цен на хлебобулочные изделия уже этой осенью.
По прогнозам аналитиков аграрного рынка, уже летом в разгар консервации украинцев ждет подорожание сахара, а осенью — молочной продукции.
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