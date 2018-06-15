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Министр финансов РФ рассказал, на сколько вырастут пенсии в следующем году
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Министр финансов РФ рассказал, на сколько вырастут пенсии в следующем году 

ТК «Звезда» 20 часов назад
Фото: Новый Калининград.Ru
В соответствии с действующим российским законодательством пенсии индексируются по уровню инфляции предыдущего года.
Рост пенсий в России в 2019 году будет на 2 процентных пункта или даже выше, чем инфляция. Об этом заявил первый вице-премьер РФ — министр финансов Антон Силуанов.
«Рост пенсий будет значительно выше, чем инфляционные ожидания, примерно на 2 процентных пункта над инфляцией или даже больше», — заявил он, сообщает РИА Новости.
По словам Силуанова, ожидаемое повышение пенсий, о котором говорил председатель правительства Дмитрий Медведев — около 1 тысячи рублей — перекроет рост потребительских цен.
Министр финансов отметил, рост инфляции по результатам 2018 года будет почти 3%. В соответствии с действующим российским законодательством пенсии индексируются по уровню инфляции предыдущего года. При этом 14 июня вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что пенсии в следующем году планируется проиндексировать с 1 февраля, а потом с 1 апреля.
Напомним, вчера премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о планах поэтапного повышения пенсионного возраста — со следующего года возраст выхода на пенсию мужчин будет постепенно подниматься до 65 лет, а для женщин до 63 лет.
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