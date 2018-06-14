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Медведев: экспортная пошлина на нефть будет отменена к 2025 году
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Медведев: экспортная пошлина на нефть будет отменена к 2025 году 

ТАСС 14 июня 2018
МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Налоговый маневр в нефтяной сфере будет завершен в 2024 году, речь идет об отказе от экспортной пошлины на нефть и повышении НДПИ. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства.
"Мы приступили к завершающему этапу налогового маневра в нефтегазовой отрасли. Речь идет об отказе от экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты, и о параллельном повышении налога на добычу полезных ископаемых — нефти и газового конденсата. Этот процесс будет завершен постепенно, начиная с 2019 года в течение шести лет", — заявил он.
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