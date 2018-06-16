Названа цель пенсионной реформы в России

Предложенные правительством РФ пенсионная и налоговая реформы должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить качество жизни граждан, заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на заседании российской трехсторонней комиссии.
Он отметил, что пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране, что является одной из главных задач правительства на ближайшие годы. Все средства, полученные благодаря реформам, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение.
"Предложения, которые мы рассматриваем сегодня, должны обеспечить новое качество экономического роста, новое качество жизни и увеличить доходы наших граждан, в том числе пенсионеров", — заявил Силуанов.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года. В субботу пресс-служба кабмина сообщила, что правительство внесло в Госдуму законопроекты о пенсионной реформе и повышении НДС с 18% до 20%.