Названа цель пенсионной реформы в России

Пенсионная и налоговая реформы повысят качество жизни, заявил Силуанов

Предложенные правительством РФ пенсионная и налоговая реформы должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить качество жизни граждан, заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на заседании российской трехсторонней комиссии.

Он отметил, что пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране, что является одной из главных задач правительства на ближайшие годы. Все средства, полученные благодаря реформам, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение.

"Предложения, которые мы рассматриваем сегодня, должны обеспечить новое качество экономического роста, новое качество жизни и увеличить доходы наших граждан, в том числе пенсионеров", — заявил Силуанов.