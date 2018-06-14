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Цены на рынках Ростова растут в 10 раз быстрее инфляции
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Цены на рынках Ростова растут в 10 раз быстрее инфляции 

Деловое сообщество 14 июня 2018
Ростовстат опубликовал данные о динамике цен на продукты за прошедшее полугодие. Быстрее всего дорожала плодоовощная продукция, 22,1% с декабря 2017 года. При том что общая инфляция составила всего 2,4%. Быстрее всего дорожала белокочанная капуста, любителям засолки только за последнюю неделю пришлось платить больше на 7,1%. Среднерыночная цена за килограмм составила 27,9 рублей. На втором месте по подорожанию стоит морковь — 4%, ее цена 40,5 рублей за килограмм.
Почему-то наибольший ажиотаж среди жителей региона вызвал рост цен на бензин. А ведь он почти в три раза меньше роста цен на фрукты и овощи. Всего 8,6% по отношению к декабрю 2017 года. Незначительное увеличение цен — всего 2% — на табачную продукцию, рыбу и морепродукты прошло незамеченным, яйца и алкоголь также не сильно изменились в цене, всего 1% удорожания.
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