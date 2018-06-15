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Медведев обсудил с Сечиным ситуацию с ценами на бензин
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Медведев обсудил с Сечиным ситуацию с ценами на бензин 

Rambler News Service 15 июня 2018
Фото: Alexei Druzhinin/Reuters
Премьер-министр России Дмитрий Медведев 14 июня провел встречу с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, в ходе которой, в частности, обсуждалась ситуация на топливном рынке страны. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
«В ходе встречи затрагивались вопросы функционирования топливного рынка, в том числе в контексте принимаемых правительством решений по стабилизации цен на бензин», — говорится в сообщении.
Кроме того, Медведев и Сечин обсудили итоги деятельности «Роснефти» за 2017 год, а также крупные текущие и перспективные проекты компании.
Ранее Минфин [внёс] (https://rns.online/energy/Minfin-vnes-v-pravitelstvo-zakonoproekt-ob-NDD-i-snizhenii-aktsizov-2018-06-09/) в правительство законопроект об НДД и объявленном ранее снижении акцизов на топливо.
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