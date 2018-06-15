Медведев обсудил с Сечиным ситуацию с ценами на бензин

«В ходе встречи затрагивались вопросы функционирования топливного рынка, в том числе в контексте принимаемых правительством решений по стабилизации цен на бензин», — говорится в сообщении.

Кроме того, Медведев и Сечин обсудили итоги деятельности «Роснефти» за 2017 год, а также крупные текущие и перспективные проекты компании.