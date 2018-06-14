Нефтяникам пообещали отрицательный акциз за высококачественное топливо

Правительство России подготовило поправки, по которым будут введены отрицательные акцизы для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом 14 июня на заседании кабмина заявил премьер‐министр Дмитрий Медведев

Налоговую льготу получат только те НПЗ, которые выпускают высококачественные продукты. Для них будет предусмотрена скидка в размере двух-трех тысяч рублей за тонну сырья.

«Проводя налоговый маневр мы не можем не учитывать рисков повышения на бензин и дизельное топливо. Выводы сделаны, и чтобы не допустить это в будущем приняты соответственные решения. Акцизы на бензин и дизельное топливо снизят с 1 июля», — заявил Дмитрий Медведев.

Часть акцизов, которую зачисляют в федеральный бюджет, будет перераспределена в пользу регионов, чтобы у них предоставляемые скидки не привели к выпадающим доходам.

Соответствующие поправки рассмотрят 21 июня.

Чтобы сдержать стремительный рост цен на топливо, правительство РФ с 1 июня понизило акцизы — на три тысячи рублей на тонну для бензина и на две — для дизельного топлива.