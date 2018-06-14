Государство берёт банки на буксир

Банковский сектор РФ будет буксовать на протяжении ближайших трёх–пяти лет. При этом проблемы кредитных организаций останутся на плечах государства. К такому выводу пришли эксперты Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА).

По мнению аналитиков, стране необходимо досоздать резервы по проблемным активам, находящимся на балансе банков. В период 2018–2019 годов резервы должны составить порядка 500 млрд рублей.

Также речь идёт о реализации отложенных кредитных рисков преимущественно в отрасли строительства и недвижимости. Речь так же идёт об ухудшении финансового состояния крупнейших компаний-заемщиков в результате возможного ужесточения санкций со стороны западных стран.

Кроме того, давление на банковский сектор оказывает и слабый спрос на кредитные ресурсы, сопряжённый с ожидаемым вялым экономическим ростом в стране (1,5–1,7% на горизонте до 2021 года включительно) и недостаточное развитие комиссионного (безрискового) бизнеса.

Также в АКРА выделили и дивидендные выплаты, даже несмотря на их умеренную (около 40%) долю в финансовом результате.

А на кого лягут проблемы банков? В АКРА дали чёткий ответ: заниматься этим будет государство.

Доля банков, стабильно генерирующих капитал, — 21% всех исследуемых кредитных организаций. При этом 62,5% рассматриваемых банков в течение последних трёх лет хотя бы раз находились в критической зоне. Это свидетельствует о нестабильности операционной эффективности деятельности банков и указывает на потребность сектора во внешних вливаниях. Однако, по мнению АКРА, инвестиционный интерес собственников к банковскому бизнесу продолжает падать, тогда как роль и поддержка государства, напротив, усиливаются.

При этом необходимо учитывать, что потенциал оздоровления банковского сектора ограничен. Значительное очищение сектора от проблемных активов в 2017 году проводилось вынужденными интервенциями Банка России через ФКБС. При этом опыт 2014–2016 годов заставил банки ужесточить подходы к оценке заемщиков и, таким образом, превентивно сократить возникновение потерь в будущем.

В прошлом году запоздалое выявление огромных «дыр» в капитале крупнейших банков могло бы стать шоком для российской экономики. Но поддержка со стороны ЦБ помогла избежать ненужных банковскому сектору шоков. Напомним, на цели доформирования резервов по проблемным активам было выделено около 1,5 трлн рублей.

Вместе с тем, указанные выше факторы слабой генерации капитала продолжат сдерживать рост капитализации. Согласно прогнозу АКРА, достаточность основного капитала банковского сектора не превысит 11,4% к концу 2021 года.

При условии сохранения нынешней дивидендной стратегии собственников и отсутствия вливаний нового капитала (за исключением докапитализации санируемых банков) в ближайшие пять лет объём снижения основного капитала банка возрастёт с 3,6 трлн до 4,9 трлн рублей. При этом не рассматривается сценарий значительной либерализации банками аппетита к риску на горизонте до конца 2021 года.

Растущий структурный профицит ликвидности, наблюдаемый в секторе с конца 2017 года, на фоне ожидаемого слабого экономического роста, скорее всего, продолжит вынуждать банки перераспределять свободные ресурсы в низкорискованные активы.

Масштабные убытки по кредитам компенсируются внешними вливаниями. Колоссальное дорезервирование по проблемным активам в результате санации крупнейших банков в 2017 году, отрицательно повлиявшее на финансовый результат сектора, на горизонте двух лет продолжит оказывать негативный, хотя и не столь ощутимый эффект.

Ужесточение регулирования и борьба за клиента снижают интерес собственников к банковскому бизнесу. Необходимость поддержания капитала на уровне, позволяющем выполнить требования регулятора в части досоздания резервов по проблемным активам, обусловила падение доли дивидендных выплат в финансовом результате прибыльных банков (без учета Сбербанка , доля которого в совокупных дивидендных выплатах сектора составила около 45%) с 81–84% в 2015–2016 годах до 56% в 2017-м. Данная тенденция может свидетельствовать о вынужденном отказе акционеров от дивидендов в целях поддержания капитала на уровне, позволяющем выполнить требования регулятора в части досоздания резервов по проблемным активам.

Доминирование госбанков и низкий экономический потенциал также снижают инвестиционный интерес к банковскому бизнесу.

Поскольку самостоятельное «излечение» среднего российского банка в ближайшей перспективе невозможно, сектору вновь потребуется поддержка извне. На фоне снижения инвестиционного интереса к банковскому бизнесу основным источником финансовой помощи становится государство. Кроме того, менеджменту и частным владельцам банков необходимо научиться заранее оценивать риски непрофильного бизнеса и непрофильных инвестпроектов, и отказываться от участия в тех проектах, которые с большой вероятностью принесут убытки.

Убыток банковского сектора, согласно отчетности банков по МСФО за 2017 год, вызван, прежде всего, санацией трех крупных банков из первой десятки, обнаружением большого объема проблемных активов, в том числе сомнительных долгов, и создания резерва по сомнительным долгам. То есть полученная статистика говорит не столько о проблемах банковского сектора в целом, сколько о проблемах трех крупных банков, которые столкнулись в 2017 году с серьезными финансовыми проблемами и попали под санацию ЦБ. В любом случае это разовый убыток, а глава Банка России Эльвира Набиуллина ещё в начале года говорила о том, что санация трех крупных банков в 2017 году может испортить финансовый результат всего банковского сектора, что и произошло. Правда, руководитель ЦБ не уточняла, о финансовых результатах в каких стандартах отчетности идет речь. Как правило, стандарты МСФО более жесткие. В целом состояние российского банковского сектора таково, что прибыль или убыток всего сектора напрямую зависят от того, какие результаты получат пять-шесть крупнейших банков, и, прежде всего, Сбербанк. Банки могут работать в прибыль без вмешательства государства или прямого вмешательства ЦБ. Но для этого необходимо стабильная макроэкономическая и регулятивная среда.

Гайдар Гасанов, эксперт «Международного финансового центра»:

Проблемы экономики России так или иначе отражаются и в банковском секторе. Как в любом виде бизнеса банковский сектор старается искать перспективы в более рискованных инструментах, чтобы была возможность оставаться на плову. В санкционный период многим банкам был ограничен доступ к более дешёвым кредитам и иным возможность осуществлять перекредитование. Также мы наблюдаем снижение доверия населения к банковской системе в целом, что привело к уменьшению количества вкладчиков. В данном контексте может эта ситуация и привела к улучшениям структуры капиталов, но никак не способствовала расширению банковского сектора и снижению рисков. Если провести анализ данных Банка России, то, начиная с октября 2016 года, объём депозитов значительно снижался. Чтобы как-то компенсировать снижение притока денег, банкам приходилось увеличивать спред между депозитами и кредитами. На этом фоне обострилась конкуренция за платёжеспособного клиента. Многим банкам пришлось предлагать дополнительные услуги клиентам и составлять более лояльные условия кредитования. Хочу также заметить, что увеличение комиссий за проведение операций между физическими и юридическими лицами составило доход в 1 трлн рублей за прошлый год. В этом году ситуация в банковском секторе должна улучшиться за счет ожидаемого экономического роста. При реальном росте доходов населения могут увеличиться и приток вкладов. Также стоит заметить успех развития в цифровом сервисе банков. Банки, которым за последние два–три года удалось продержаться без существенных финансовых потерь имеют огромные шансы получать хорошую прибыль и стабилизировать свой бизнес.