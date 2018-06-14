Польша пострадает от развода «папы Америки» с «мамой Европой»

Rzeczpospolita: Польша плохо перенесёт развод «папы Америки» с «мамой Европой»

Растущие разногласия между США и Европой могут привести к разводу в «трансатлантической семье», пишет польский журналист Ежи Хащчиньский в статье для Rzeczpospolita. В результате больше всего пострадают члены НАТО ЕС из новой посткоммунистической Европы — то есть Польша и прибалтийские страны, а вот выиграют от этого развода в совсем других частях мира.

«С тех пор как Польше удалось вырваться на Запад, он не был настолько внутренне расколот, как сейчас. За более чем десяток лет, что мы находимся в трансатлантической семье, она не была в таком состоянии, как сейчас, — она создаёт впечатление, будто готовится к разводу. А развод хуже всего переживают самые младшие», — пишет в издании Rzeczpospolita польский журналист Ежи Хащчиньский.

В этом случае — это именно члены НАТО и ЕС из новой посткоммунистической Европы. Польше и прибалтийским странам больше всего проблем сулит разрушение связей между США и Западной Европой, объясняет автор.

Ведь отец Америка обеспечивает им безопасность, старый Евросоюз с Германией во главе — шанс экономического развития.

«Пока, несмотря на то что канцлер Меркель уже год тому назад определила, что Европа не может рассчитывать на Америку и должна взять дела в свои руки, страны из нашего региона не должны были отвечать на вопрос, кого больше любят — папу или маму», — объясняет он.

Конфликт в семье уже настолько глубок, что США не в состоянии сделать общей, даже поверхностной декларации с другими странами «Большой семёрки», а ведь это самые проверенные на протяжении десятилетий союзники от Великобритании Франции до Канады Японии , сожалеет журналист.

Президент Дональд Трамп подвергает партнёров — и из «Большой семёрки», и из числа тех, кто не входит в этот элитарный клуб, — «болезненным испытаниям», пишет журналист. Первое что бьёт по свободной торговле — это начатое им противостояние в сфере таможенных пошлин. У второго могут быть ещё более плохие последствия. Американский президент требует от западных партнёров однозначно определиться в необычайно сложном конфликте на Ближнем Востоке. Он хочет, чтобы все записались в антииранский союз с Саудовской Аравией Израилем , которые к исламской республике относятся как к смертельному врагу.

«Трамп не сделал выводов из ошибок предыдущего республиканского президента Джорджа Буша в Ираке. И ему кажется, что можно изменить политику, а может, и строй в значительно более сильном Иране. Но политика Буша, направленная на свержение диктатора в Ираке, закончилась укреплением врагов: джихадистов и Ирана, который он воспринимал, похоже, как и Трамп», — объясняет он.

Нет никаких оснований, чтобы судить, что возвращение санкций против Ирана закончится чем-то хорошим для региона. Тем более, если выгоду из этих перемен должна извлечь Саудовская Аравия. Это из этой страны идёт враждебная по отношению к Западу идеология суннитского фундаментализма, и оттуда шли средства на деятельность многих исповедующих его священников. Исламский терроризм на Западе имел в последние годы происхождение скорее саудовское, чем иранское, пишет польский журналист.

«Должны ли мы поверить в то, что Саудовская Аравия со дня на день станет бастионом нового умеренного ислама, потому что младший наследник трона это обещал и к тому же великодушно разрешил женщинам водить машины?» — задаётся вопросом автор статьи.