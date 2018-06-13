Когда доллар взлетит до 65 рублей

Когда курс взлетит до 65 рублей за доллар

В преддверии открытия чемпионата мира по футболу рубль начал падать. Официальные курсы доллара и евро выросли почти на рубль. Российская валюта снижается в ожидании заседания ФРС США и на фоне падения цен на нефть. Эксперты советуют россиянам в этой ситуации запасаться валютой.

Накануне чемпионата мира по футболу рубль начал падение. Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на 14 июня, вырос на 77,11 копейки — до 74,13 руб., курс доллара вырос на 77,33 коп. до 63,11 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на 14 июня, выросла по сравнению с показателем 10 июня на 77,23 копейки, составив 68,0754 рубля.

Против рубля сейчас играет масса факторов. Это и падение цен на нефть, и общее снижение активов развивающихся стран, и обещание США расширить санкции, перечисляют эксперты.

Как отмечал Андрей Люшин , заместитель председателя правления Локо Банка, стоимость барреля нефти после отката котировок от $80-81 к $75-76 падает еще ниже. По словам экспертов, нефть снижается на фоне повышения прогнозов Минэнерго США.

Добыча нефти в США в мае, по предварительным данным, выросла на 80 тыс. баррелей в сутки по сравнению с апрелем — до 10,7 млн б/с, сообщило в среду управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США. EIA прогнозирует, что в 2018 году США добудут 10,8 млн б/с, что на 100 тыс. б/с выше прогноза, представленного месяцем ранее, и на 1,4 млн б/с выше, чем в 2017 году. В 2019 году США продолжат рост нефтедобычи — до 11,8 млн б/с, считает EIA.

Поддержку доллару также продолжают оказывать ожидания относительно дальнейшего повышения ставок со стороны американского регулятора, говорит Иван Копейкин , аналитик « БКС Брокер ».

Итоги очередного заседания ФРС будут подведены 13 июня вечером.

«Сегодняшний рост курса доллара во многом спровоцирован ожиданиями вечерних новостей из Америки», — комментирует Ольга Прохорова, эксперт «Международного финансового центра».

Несмотря на то что рынок ожидает повышение ставки с 1,75 до 2%, более интересным будет то, в каком тоне Джером Пауэлл , глава ФРС, будет сообщать о планах о дальнейшем ужесточении монетарной политики в США, отмечает она.

В целом тренд укрепления доллара США по всему спектру рынка, и в том числе по отношению к российскому рублю, с начала года прослеживается весьма явно, говорят эксперты. Кроме того, постепенно растут глобальные макроэкономические риски, поэтому американский капитал медленно возвращается в США, что приводит к продажам валют — в первую очередь развивающихся стран (бразильского реала, турецкой лиры, южноафриканского ранда), говорит Люшин.

Ранее зампредседателя Банка России Ксения Юдаева отмечала, что после объявления 6 апреля новых санкций США в отношении Олега Дерипаски Виктора Вексельберга , их компаний и других физических и юридических лиц из РФ иностранцы сократили свое участие в ОФЗ (облигации федерального займа) с 34,5% до 31%, т.е. примерно на 200 млрд рублей. По данным ЦБ, на 1 мая 2018 года их доля составляла 2,22 трлн руб. или 32,3% от совокупного номинала выпущенных бумаг. На 1 апреля показатели равнялись 2,351 трлн руб. и 34,5% соответственно. Таким образом, за апрель нерезиденты избавились от бумаг на сумму в 131 млрд рублей.

Также негатив для рубля несут также и новые санкции, которые США недавно анонсировали, говорит Люшин. В конце мая в Америке заявили о том, что намерены ввести новые санкции в отношении России. Об этом рассказал американский госсекретарь Майк Помпео во время слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей. По его словам, Вашингтон может расширить санкции в рамках закона «О противодействии противникам Америки через санкции».

На сегодняшний день в отношении России действуют существенные экономические ограничения, но «намного больше находится на очереди», отметил он. Как подчеркнул госсекретарь, США в данный момент изучают возможности введения санкций в отношении России так, чтобы не навредить странам-союзникам.

При этом в среду, 13 июня, стало известно, что министерство юстиции США обвинило пятерых граждан России и троих граждан Сирии в поставке авиатоплива в Сирию в обход американских санкций. Теперь им грозит до 25 лет тюрьмы.

В нынешней ситуации эксперты советуют россиянам закупаться долларами. Что касается возможной покупки долларов, то до конца года американская валюта скорее всего в ближайшее время прибавит в стоимости, говорит Копейкин.

Увеличивать позиции в валюте есть смысл, если курс опустится в район 60,5-61 рублей или если предстоят соответствующие траты в рублях, резюмирует Люшин.

По словам главного экономиста БКС Глобал Маркетс Владимира Тихомирова, в зависимости от геополитической обстановки рубль может ослабнуть до 64-65 рублей за доллар в ближайшее время. В отсутствии новостей из сферы геополитики и при стабильной цене на нефть рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне около 62 рублей за доллар.