ЦБ Азербайджана снизил учетную ставку с 11% до 10%

Москва , 14 июня — «Вести. Экономика». Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил о снижении учетной ставки в третий раз с начала 2018 г. — с 11% до 10%.

Центральный банк Азербайджана 9 апреля снизил учетную ставку с 13% до 11%, а с 12 февраля — с 15% до 13%.

ЦБА не пересматривал уровень учетной ставки с 15 сентября 2016 г. Банк рассчитывал снизить учетную ставку в 2017 г., однако из-за высокой среднегодовой инфляции (12,9%) не пошел на этот шаг.

"ЦБА продолжит отслеживать ситуацию в экономике и на финансовых рынках и действовать в рамках имеющихся инструментов", — сообщает ЦБА.