ЦБ Азербайджана снизил учетную ставку с 11% до 10% 

Москва, 14 июня — «Вести. Экономика». Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил о снижении учетной ставки в третий раз с начала 2018 г. — с 11% до 10%.
Центральный банк Азербайджана 9 апреля снизил учетную ставку с 13% до 11%, а с 12 февраля — с 15% до 13%.
ЦБА не пересматривал уровень учетной ставки с 15 сентября 2016 г. Банк рассчитывал снизить учетную ставку в 2017 г., однако из-за высокой среднегодовой инфляции (12,9%) не пошел на этот шаг.
"ЦБА продолжит отслеживать ситуацию в экономике и на финансовых рынках и действовать в рамках имеющихся инструментов", — сообщает ЦБА.
В 2018 г. в Азербайджане сохранится экономический рост. «В 2017 г. рост ненефтяного ВВП составил 2,7% (рост „общего“ ВВП был равен 0,1%). Экономический рост был обусловлен ростом государственных инвестиционных расходов, ростом ненефтяного экспорта», — заключает ЦБА.