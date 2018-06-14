Зачем нужно повышать пенсионный возраст?

Законопроект о пенсионной реформе могут внести в Госдуму уже 14 июня. Как ожидается, вариант, который предложит правительство, самый жесткий

Правительство 14 июня может внести в Думу законопроект о повышении пенсионного возраста. Ранее об этом сообщили «Ведомости» . По данным издания, власти предложат поднять пенсионный возраст мужчин до 65 лет, женщин — до 63 лет.

России живут самые молодые пенсионеры в мире: 60 лет для мужчин и 55 для женщин — только на Украине , хотя и там резко увеличили необходимый стаж. В остальных постсоветских республиках пенсионный возраст или уже повысили, как в Белоруссии Молдавии , или собираются, как в Узбекистане

Во всем мире такие меры не воспринимают спокойно. Даже в благополучной Франции в свое время были массовые протесты — а там повысили всего лишь до 62 лет. В России другого выхода, похоже, нет. Точнее, он есть всегда — это повышение налогов.

Пенсионного фонда, который пополняют работодатели, на всех пенсионеров не хватает. Ежегодно приходится перечислять дополнительные триллионы из бюджета. Дальше будет еще тяжелее: на пенсию начинают выходить люди, чья жизненная активность пришлась на 90-е, те, кто по объективным причинам не смогли родить себе смену.

«Сбалансированность пенсионной системы СССР, когда десять работающих кормили двух неработающих людей, была абсолютной и гарантировала выплату пенсий всем пенсионерам вовремя, в срок и так далее. Через пять-семь лет один работающий будет кормить одного пенсионера, система не выдержит. Она не выдерживает сейчас, она дотируется бюджетом».

Противники повышения обычно говорят, что до пенсии и так многие не доживают. Это спорный аргумент. Ожидаемая продолжительность жизни в России — больше 72 лет. Много умирает молодых и зрелых, но многие доживают и до глубокой старости, и если брать среднее, то это вполне сопоставимо со средними же мировыми показателями. Причем за последние годы продолжительность жизни в стране выросла.

Пенсию по старости в СССР ввели в начале 30-х годов. Люди тогда жили гораздо меньше, чем сейчас — было больше занятых тяжелым физическим трудом. Кстати, по данным «Ведомостей», досрочникам — тем, кто трудится в тяжелых или вредных условиях — ранний выход на пенсию сохранят. Как смотрит на повышение возраста бизнес?

Алексей Ремез, основатель онкологического стартапа Unim:

«Продолжительность жизни населения как в России, так и в целом ряде стран мира, растет. Люди на пенсии, в том числе, например, мои родители, вполне активно работают. Я к этому отношусь, скорее, нейтрально по крайне субъективной причине — потому что я пока о пенсионных накоплениях не задумываюсь. Мне кажется, что в этом совершенно нет ничего критичного, это нормальный процесс».

Изменилась не только продолжительность жизни. Российские женщины стали позже рожать: средний возраст, когда появляется первенец, сейчас 26 лет — это на пять лет позднее, чем было в 90-х. Увеличился интервал между первым и вторым ребенком. Дети взрослеют позднее. В 22 года, закончив вуз, молодой человек может получить еще одно образование, а пожилые работающие родители дают ему возможность для поиска и метаний.

Повышение пенсионного возраста воспримут в штыки те, кто принципиально не хочет работать после 55-60 лет, те, кого устраивает жизнь на скромную пенсию. И таких в стране много. Но с пониманием отнесутся россияне, которые хотят работать дольше, не желают быть первыми в списке на сокращение или хотят получить кредит на более долгий срок. Да и дефицит квалифицированных кадров — это тоже аргумент «за».

Вариант, который может предложить правительство, самый жесткий: 65 для мужчин и 63 для женщин. Но его будут вводить поэтапно: тем, кто уже приготовился к пенсии, придется дополнительно поработать лишь год. Хотя, если верить СМИ, досрочный выход могут сохранить, но сумма до достижения пенсионного возраста будет примерно на четверть меньше. Важно, выполнят ли власти обещание прежде чем повышать, все детально обсудить, и желательно на всех уровнях, включая региональный.