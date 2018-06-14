Венесуэла может начать переработку российской нефти

Венесуэльская государственная PDVSA, на фоне снижения собственного уровня добычи «черного золота», в июне впервые может начать переработку российской марки нефти Urals для производства топлива на территории Боливарианской республики, свидетельствуют документы компании.

Объем переработки иностранной нефти венесуэльской госкомпанией PDVSA может достигнуть 57 тыс. баррелей в день.

Помимо российской Urals, компания может начать перерабатывать ангольскую или иранскую легкую нефть.

Отметим, по мнению западных аналитиков, Венесуэла в ближайшее время не сможет нарастить объемы добычи нефти до уровней 2016 года.