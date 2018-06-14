Венесуэла может начать переработку российской нефти 

Венесуэльская государственная PDVSA, на фоне снижения собственного уровня добычи «черного золота», в июне впервые может начать переработку российской марки нефти Urals для производства топлива на территории Боливарианской республики, свидетельствуют документы компании.
Всего в июне в Венесуэле, как ожидается, будет перерабатываться 606 тыс. баррелей в день, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
Объем переработки иностранной нефти венесуэльской госкомпанией PDVSA может достигнуть 57 тыс. баррелей в день.
Помимо российской Urals, компания может начать перерабатывать ангольскую или иранскую легкую нефть.
Отметим, по мнению западных аналитиков, Венесуэла в ближайшее время не сможет нарастить объемы добычи нефти до уровней 2016 года.