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PDVSA может впервые начать переработку зарубежной нефти на НПЗ в Венесуэле — агентство
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PDVSA может впервые начать переработку зарубежной нефти на НПЗ в Венесуэле — агентство 

Прайм 2 часа назад
МЕХИКО, 14 июн /ПРАЙМ/. Венесуэльская государственная PDVSA может впервые начать переработку иностранной нефти для производства топлива на территории страны, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на документы компании.
PDVSA может в июне довести объем переработки иностранной нефти на своем крупнейшем заводе до 57 тысяч баррелей в день. Всего в стране в этом месяце, как ожидается, будет перерабатываться 606 тысяч баррелей в день.
По данным агентства, компания может перерабатывать российскую Urals, ангольскую или иранскую легкую нефть.
Добыча нефти в Венесуэле достигла на фоне экономического и политического кризиса минимального уровня — по данным ОПЕК, в апреле страна добывала 1,49 миллиона баррелей в день.
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