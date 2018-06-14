PDVSA может впервые начать переработку зарубежной нефти на НПЗ в Венесуэле — агентство

МЕХИКО , 14 июн /ПРАЙМ/. Венесуэльская государственная PDVSA может впервые начать переработку иностранной нефти для производства топлива на территории страны, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на документы компании.

PDVSA может в июне довести объем переработки иностранной нефти на своем крупнейшем заводе до 57 тысяч баррелей в день. Всего в стране в этом месяце, как ожидается, будет перерабатываться 606 тысяч баррелей в день.

По данным агентства, компания может перерабатывать российскую Urals, ангольскую или иранскую легкую нефть.