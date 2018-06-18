В России подешевел бензин

Стоимость бензина в России за неделю снизилась на 3-4 копейки

Розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 в России с 11 по 15 июня 2018 года в среднем по стране снизились на 4 и 3 копейки — до 41,8 и 44,64 рубля за литр соответственно, свидетельствуют данные Thomson Reuters Kortes.

В частности, наибольшее снижение цен на Аи-92 произошло в Уральском федеральном округе — на 8 копеек, до 40,44 рубля за литр, однако в Северо-Кавказском федеральном округе цены выросли на 25 копеек, до 42,81 рубля за литр. Средние биржевые цены на Аи-92 составили 50 тыс. 314 рублей за т, что на 2 тыс. 998 рублей меньше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены на Аи-92 снизились на 2 тыс. 818 рублей, до 50 тыс. 671 рублей за т.

Цены на Аи-95 также заметнее всего снизились в Уральском федеральном округе — на 10 копеек, до 43,48 рубля за литр, при этом в Северо-Кавказском федеральном округе цены на Аи-95 выросли на 15 копеек, составив 45,52 рубля за литр. Средние биржевые цены на Аи-95 составили 51 тыс. 700 рублей за т, что на 3 тыс. 264 рублей меньше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены снизились на 2 тыс. 697 рублей и достигли 51 тыс. 800 рублей за т.

Стоимость тонны авиационного керосина в аэропортах России за отчетный период увеличилась на 1 тыс. 21 рубля, до 56 тыс. 511 рубей.

Средняя цена дизельного топлива летних сортов за отчетную неделю уменьшилась на 1 копейку, до 44,65 рубля за литр. При этом рост цен на этот вид топлива был зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе — на 25 копеек, до 43,54 рубля за л.

По данным Росстата, цены на бензин в России в мае 2018 года выросли на 5,6% по сравнению с апрелем, а в годовом выражении — на 11,3%. С начала года цены на бензин в России выросли на 8%. Власти винят в этом нефтяников, которые, по их мнению, из-за высоких цен на нефть нарастили экспорт в ущерб поставкам на внутренний рынок.