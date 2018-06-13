Саудовская дилемма: продавать или перерабатывать?

Продолжающиеся в блогосфере спекуляции о будущем сотрудничества между Россией ОПЕК выглядят немного односторонними.

Основным пунктом дискуссии до сих пор было то, что из-за международного давления (такого как заявления Трампа в Twitter, кажущаяся готовность России увеличить добычу и давление со стороны азиатских потребителей) Саудовская Аравия готова отказаться от своей нынешней позиции по поводу сокращения производства.

Текущая волатильность нефтяных цен, по мнению большинства аналитиков, объясняется тем, что рынок видит реальную угрозу. В СМИ уже описывается возможный сценарий светопреставления, согласно которому цены на нефть рухнут, как только Москва Эр-Рияд приостановят свое участие в сделке ОПЕК+ и излишки саудовской нефти хлынут на рынок.

Это была ведущая тема дискуссии последние пару дней или вскоре после того, как журналисты объявили о готовности Москвы и Эр-Рияда помочь рынку.

В то же время эксперты согласны, что Саудовская Аравия способна производить, как минимум, 12,5 млн баррелей в сутки (б/с), которые могут мгновенно оказаться на рынке. Правда, никто на самом деле не оценивал резервные мощности саудитов и большинство аналитиков верят на слово агрессивной риторике Эр-Рияда.

Саудовская Аравия станет спасителем нефтяного мира, поскольку королевство не только имеет 276 млрд баррелей в резервах, но может выбросить на рынок миллионы баррелей саудовской сладкой нефти, чтобы противостоять или смягчить возможные удары от краха Венесуэлы , недостатка нефтяной инфраструктуры в США и последствий анти-иранских санкций.

Главный вопрос, на который желательно ответить, до того, как как начнутся проблемы, следующий: действительно ли Саудовская Аравия способна «открыть краны» и держать их открытыми в течение длительного времени?

Ряд аналитиков предупреждают о возможных технических проблемах, с которыми Saudi Aramco может столкнутся в ближайшие годы. Недостаток внутренней информации крупнейшей в мире нефтяной компании — одна из причин подобных разговоров.

Но есть и другие индикаторы, которые указывают на то, что Saudi Aramco становится все сложнее удерживать нынешний объем добычи на существующих месторождениях. В то время, как аналитики расходятся во мнении относительно точных темпов, снижение добычи может достигнуть в среднем более 6% в год. Если это так, то королевству необходимо ежегодно наращивать производство на 600 тыс. -750 тыс. б/с.

Этот факт, возможно, и заставляет Aramco активизировать работу по разработке морских месторождений, таких как в Персидском заливе (мелководное бурение) и в Красном море (глубоководное бурение). Затраты на разработку этих проектов значительно выше, чем на менее сложную береговую нефть, которую Саудовская Аравия традиционно добывает.

Задача Эр-Рияда сохранить на том же уровне общий объем производства и попытаться увеличить резервные мощности.

Между тем, как недавно указал американский банк Goldman Sachs, не следует ожидать какого-либо замедления спроса на сырую нефть и нефтепродукты. Если уменьшение добычи сохранится, то рынок будет сокращаться с еще более быстрыми темпами.

Несмотря на все еще огромные запасы и возможный дополнительный объем поставок, цель соглашения Россия/ОПЕК в основном достигнута. Здоровый аппетит к сырой нефти в сочетании с неожиданно высоким уровнем соблюдения сделки (или вынужденном соблюдении в случае Венесуэлы или Ливии ) смогли стабилизировать рынок.

По мнению наблюдателей спрос сохранится устойчивым. Угроза повышения цен на нефть, которая может снизить спрос, низкая, но все же реальная. Если не наступит глобальный финансовый кризис, то перспективы у ограниченного нефтяного рынка неплохие в ближайшие годы.

Предстоящая встреча ОПЕК в Вене не приведет к новому переизбытку нефти. Без крупных новых инвестиций за пределами Саудовской Аравии и ближневосточного региона мир движется в сторону более высоких цен. Рассчитывать на свободные мощности Саудовской Аравии было бы глупо.

Ставка на переработку Saudi Aramco рассматривает возможность перерабатывающие мощности, чтобы быть менее зависимой от рынка нефти и самостоятельно реализовывать готовую продукцию на мировые рынки.

На данном этапе компания расширяет свое присутствие на мировых рынках, заключая сделки в сегменте downstream — переработка, маркетинг и транспортировка, наращивая мощности заводов накануне крупнейшего в истории первичного размещения акций (IPO).

Государственный нефтяной гигант развивает многомиллиардные проекты в Китае , Индии и Малайзии и намерен найти новых партнеров в этом году, заявил вице-президент Aramco по переработке Абдулазиз аль-Джудаими.

По его словам, компания планирует увеличить перерабатывающие мощности с 5 до 8-10 миллионов баррелей в сутки, а также вдвое увеличить производство нефтехимии к 2030 году, добавил он. Aramco добывает около 10 миллионов баррелей сырой нефти в сутки.

"Наша стратегия очень проста. Мы хотим перерабатывать до 8-10 миллионов баррелей в сутки… и мы хотим развиваться в этом направлении, чтобы стать лидером в сфере химического производства к 2040 году", — сказал Джудаими.

Чтобы достичь поставленных целей Aramco приобрела 50-процентную долю в совместном предприятии с тремя индийскими НПЗ для строительства нефтеперерабатывающего завода стоимостью $44 миллиарда и мощностью 1,2 миллиона баррелей в сутки, интегрированного с нефтехимическими предприятиями на западном побережье Индии

Aramco сообщила, что может привлечь стратегического партнера для разделения 50-процентной доли в индийском перерабытвающем предприятии.

Помимо СП в Индии, Aramco также приобретет долю в 50 процентов в крупном проекте RAPID компании Petronas, расположенном в южном малайзийском штате Джохор.

Aramco надеется, что это поможет ей стать основным поставщиком в Индии и Малайзии, двух наиболее быстро развивающихся нефтяных рынках региона после Китая, чей потенциал к росту намного больше, чем у развитых стран.