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В НБУ заявили о рисках оттока капитала c Украины из-за действий США
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В НБУ заявили о рисках оттока капитала c Украины из-за действий США 

RT на русском 13 июня 2018
В Национальном банке Украины (НБУ) рассказали о наличии рисков оттока капитала из страны при дальнейшем ужесточении монетарной политики США.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на отчёт НБУ о финансовой стабильности государства.
«По оценкам Международного института финансов (IIF), наиболее уязвимыми к изменениям «аппетита к риску» среди инвесторов и к оттоку капитала являются Украина, Китай, ЮАР, Турция и Аргентина. Рынок уже отражает слабую позицию последних двух стран: с начала года еврооблигации этих государств значительно подешевели», — указывается в документе.
Отмечается, что данные риски для Украины будут значительно усиливать необходимость выйти на рынок внешних заимствований до конца года, независимо от продолжения сотрудничества страны с Международным валютным фондом.
Ранее стало известно, что 12—13 июня в США пройдёт двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС). Топ-менеджмент американского регулятора намерен обсудить дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики.
Подробнее — в материале RT.
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