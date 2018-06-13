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Кудрин объявил о провале майских указов
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Кудрин объявил о провале майских указов 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Большинство целевых показателей в экономике, закрепленных в указах президента России Владимира Путина от 7 мая 2012 года, не было достигнуто. Об этом заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, передает ТАСС.
Например, по информации правительства, темпы роста производительности труда с 2011 по 2016 год выросли на 3,8 процента. В то же время индекс производительности труда в 2016 году составил 99,8 процента, то есть этот показатель даже падал.
Также Кудрин отметил, что доля инвестиций в ВВП России в 2017 году составила 21,9 процента при планируемых 27 процентах. Помимо этого, доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВВП должна была вырасти в 1,3 раза по сравнению с 2011 годом, однако она составила всего 21,7 процента.
Глава Счетной палаты подчеркнул, что по некоторым направлениям удалось достичь лучших результатов. В частности, он отметил показатели оплаты труда учителям: их выполнение в прошлом году составило 101 процент. Кроме того, удалось достичь целей по снижению смертности от различных болезней и снижению младенческой смертности.
Так называемые майские указы от 2012 года включали в себя повышение зарплат бюджетников, увеличение доли инвестиций в ВВП, рост производительности труда, создание 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест. В декабре 2017-го Владимир Путин заявил, что более 90 процентов целей, заявленных в майских указах-2012, достигнуты.
В мае 2018-го Путин подписал указ о национальных целях и стратегических задачах России на период до 2024 года. На их выполнение потребуется восемь триллионов рублей.
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Комментарии24  Ещё 11 источников 
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